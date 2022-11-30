İşte 7 maddede çıkışın ipuçları

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yaptırdığı swot analizin (eksikleri tespit etme) sonuçları belli oldu. Avcı, gerçekleştireceği değişimi, takımın zayıf ve güçlü taraflarını 7 maddede toplayan bu analiz doğrultusunda hayata geçirecek.Bordomavili ekibin isabetli orta yüzdesi oldukça düşük.Orta saha oyuncularının kanat bölgesindeki performansları da yetersiz.Trabzon, anahtar pas yüzdesi en düşük ikinci takım. Birçok oyuncunun bireyselliği ön plana çıkarması bu istatistiğin en önemli nedeni.Şampiyonlukta takımın sahipsiz top kazanma ortalaması oldukça yüksekti.Bu sezon ise tam tersi bir görüntü var. Orta alan ve savunma futbolcuları çok fazla sorumluluk almadı.Trabzonspor, ligdeki tüm takımlar arasında hava topu kazanma oranı en düşük ekip.Yenilen 29 golün 13'ü set hücumlarından geldi. Kendi ceza sahasında rakiplere göre daha fazla oyuncuya sahipken bireysel hatalardan kaynaklı kalesinde gördüğü goller, en önemli sıkıntılardan birisi.Abdullah Avcı'nın en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi geriden oyun kurma ve hücumun pas oyunu üzerinden şekillenmesiydi.Ancak analiz sonucundaBordo-mavililer, ligin en fazla uzun pas kullanan takımı durumunda. Bunun değişmesi için