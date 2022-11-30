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Giriş Tarihi: 30.11.2022

İşte 7 maddede çıkışın ipuçları

YUNUS EMRE SEL
İşte 7 maddede çıkışın ipuçları

Bordo-mavililerin maçlara yansıyan olumsuz yönleri ağırlıklı olarak 7 maddede toplandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yapılacak idmanları belirlenen eksiklere göre şekillendirecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yaptırdığı swot analizin (eksikleri tespit etme) sonuçları belli oldu. Avcı, gerçekleştireceği değişimi, takımın zayıf ve güçlü taraflarını 7 maddede toplayan bu analiz doğrultusunda hayata geçirecek. İşte detaylar:
1- İSABETLİ ORTA: Bordomavili ekibin isabetli orta yüzdesi oldukça düşük. Bunda kanatlarda oynayan isimlerin sürekli değişmesi en önemli etken. Orta saha oyuncularının kanat bölgesindeki performansları da yetersiz.
2- ANAHTAR PAS: Trabzon, anahtar pas yüzdesi en düşük ikinci takım. Birçok oyuncunun bireyselliği ön plana çıkarması bu istatistiğin en önemli nedeni.
3- SAHİPSİZ TOP KAZANMA: Şampiyonlukta takımın sahipsiz top kazanma ortalaması oldukça yüksekti.
Bu sezon ise tam tersi bir görüntü var. Orta alan ve savunma futbolcuları çok fazla sorumluluk almadı.
4- HAVA TOPU KAZANMA: Trabzonspor, ligdeki tüm takımlar arasında hava topu kazanma oranı en düşük ekip. Antalya kampında en çok üzerinde durulacak konulardan birisi.
5- SET HÜCUMLARINA ÖNLEM: Yenilen 29 golün 13'ü set hücumlarından geldi. Kendi ceza sahasında rakiplere göre daha fazla oyuncuya sahipken bireysel hatalardan kaynaklı kalesinde gördüğü goller, en önemli sıkıntılardan birisi.
6- BİRİNCİ BÖLGEDE OYUN KURMA: Abdullah Avcı'nın en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi geriden oyun kurma ve hücumun pas oyunu üzerinden şekillenmesiydi.
Ancak analiz sonucunda Trabzonspor'un defans hattında topu çok fazla kullanmadığı tespit edildi.
7- UZUN PAS SAYISI AZALTILACAK: Bordo-mavililer, ligin en fazla uzun pas kullanan takımı durumunda. Bunun değişmesi için orta sahadaki oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

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İşte 7 maddede çıkışın ipuçları
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