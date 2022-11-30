İşte 7 maddede çıkışın ipuçları

Bordo-mavililerin maçlara yansıyan olumsuz yönleri ağırlıklı olarak 7 maddede toplandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yapılacak idmanları belirlenen eksiklere göre şekillendirecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yaptırdığı swot analizin (eksikleri tespit etme) sonuçları belli oldu. Avcı, gerçekleştireceği değişimi, takımın zayıf ve güçlü taraflarını 7 maddede toplayan bu analiz doğrultusunda hayata geçirecek. İşte detaylar: 1- İSABETLİ ORTA: Bordomavili ekibin isabetli orta yüzdesi oldukça düşük. Bundakanatlarda oynayan isimlerinsürekli değişmesi en önemlietken. Orta saha oyuncularının kanat bölgesindeki performansları da yetersiz. 2- ANAHTAR PAS: Trabzon, anahtar pas yüzdesi en düşük ikinci takım. Birçok oyuncunun bireyselliği ön plana çıkarması bu istatistiğin en önemli nedeni. 3- SAHİPSİZ TOP KAZANMA: Şampiyonlukta takımın sahipsiz top kazanma ortalaması oldukça yüksekti.
Bu sezon ise tam tersi bir görüntü var. Orta alan ve savunma futbolcuları çok fazla sorumluluk almadı. 4- HAVA TOPU KAZANMA: Trabzonspor, ligdeki tüm takımlar arasında hava topu kazanma oranı en düşük ekip. Antalya kampındaen çok üzerinde durulacakkonulardan birisi. 5- SET HÜCUMLARINA ÖNLEM: Yenilen 29 golün 13'ü set hücumlarından geldi. Kendi ceza sahasında rakiplere göre daha fazla oyuncuya sahipken bireysel hatalardan kaynaklı kalesinde gördüğü goller, en önemli sıkıntılardan birisi. 6- BİRİNCİ BÖLGEDE OYUN KURMA: Abdullah Avcı'nın en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi geriden oyun kurma ve hücumun pas oyunu üzerinden şekillenmesiydi.
Ancak analiz sonucunda Trabzonspor'un defans hattındatopu çok fazla kullanmadığıtespit edildi. 7- UZUN PAS SAYISI AZALTILACAK: Bordo-mavililer, ligin en fazla uzun pas kullanan takımı durumunda. Bunun değişmesi için orta sahadakioyuncuların daha fazla sorumlulukalması gerekiyor.