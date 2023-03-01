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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Yarış başladı!

YUNUS EMRE SEL
Yarış başladı!

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden start veren Trabzonspor’da fazla forma şansı bulamayan isimler, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gözüne girmek için canla başla çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'e elenmelerinin ardından, "Bugünden itibaren, önümüzdeki sezonun organizasyonu için çalışmalara başlıyoruz" açıklamasını yaptı. Deneyimli hocanın bu sözleri, fazla forma şansı bulamayan futbolcuları umutlandırdı. Geride kalan maçlarda daha çok yedek kulübesinde bekleyen isimler, Avcı'nın gözüne girmek için mücadele ediyor. Ligin kalan bölümünde kadroda önemli değişiklikler olması beklenen bordo-mavili ekipte; Naci Ünüvar, Hüseyin Türkmen ve Lahtimi gibi isimler forma için hazır durumda.

YÖNETİMDEN KRİTİK TOPLANTI
Trabzonspor yönetimi, takımın kötü gidişatı ve son olarak Konferans Ligi'nden de elenilmesinin ardından dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda diğer yöneticiler, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazır bulundu. Yönetimin özellikle kendisi ile ilgili bir durum değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca cumartesi oynanacak Ümraniyespor maçı ve ligin kalan bölümüyle ilgili planlama yapıldığı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunun da masaya yatırıldığı aktarıldı. Öte yandan yönetimin kısa süre sonra yeniden toplanıp, yol haritası belirleyeceği kaydedildi.

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