Yarış başladı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'e elenmelerinin ardından,açıklamasını yaptı. Deneyimli hocanın bu sözleri, fazla forma şansı bulamayan futbolcuları umutlandırdı.Ligin kalan bölümünde kadroda önemli değişiklikler olması beklenen bordo-mavili ekipte; Naci Ünüvar, Hüseyin Türkmen ve Lahtimi gibi isimler forma için hazır durumda.yönetimi, takımın kötü gidişatı ve son olarak Konferans Ligi'nden de elenilmesinin ardından dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda diğer yöneticiler, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazır bulundu.öğrenildi. Ayrıca cumartesi oynanacak Ümraniyespor maçı ve ligin kalan bölümüyle ilgili planlama yapıldığı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunun da masaya yatırıldığı aktarıldı. Öte yandan yönetimin kısa süre sonra yeniden toplanıp, yol haritası belirleyeceği kaydedildi.