Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'dan renklerine bağlamaya hazırlandığı Robinho'yu İstanbul'a getiriyor. Brezilyalı yıldız, İstanbul yolculuğu öncesi sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Boğaz'ın bir görüntüsü eşliğinde, "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum" notunu, Instagram hesabından paylaşan Robinho'nun yarın İstanbul'da olacağı açıklandı. Robinho'nun atacağı 1.5 yıllık imza karşılığında 3 milyon 500 bin Euro kazanacağı gelen haberler arasında.Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Altındağ Örnek Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaparken, müsabaka 4-4 eşitlikle sonuçlandı. Oyuncularla fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel bir gün. İki devlet, bir millet bir arada" dedi.Süper Lig'in ilk yarısında 20 kez ağları sarsan Kasımpaşa'nın ele avuca sığmayan forveti Mbaye Diagne, ara transfer döneminin en gözde isimleri arasına girdi. İtalyan tuttomercato sitesinin haberine göre; 27 yaşındaki Senegalli golcüyü renklerine bağlamak için 11 takım kıyasıya bir yarış içerisinde.... Söz konusu haberde; İspanya'dan Sevilla ve Real Betis, İngiltere'den West Ham, Newcastle, Fulham ve Wolverhampton, Fransa'dan Lille ve Nice, Çin'den Guangzhou R&F, Suudi Arabistan'dan Al İttihad, Meksika'dan ise Tigres, Diagne için gözünü kararttı.Dünya Kupası'ndan beri futbola damga vuran Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması Kolombiya'da dostluk maçında hayata geçti. Carlos Lejarde isimli bir futbolsever, iki el kamerası ve bir notebook ile kurduğu sistemi Amigos del Campo Bolivar ile Amigos del Parque takımları arasındaki özel maçta kullandı. Maçın 2. yarısındaki penaltıda hakem kararını bu sistemden izledi ve penaltıyı kullandırdı.Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla normal sezonda 10'uncu galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı. Micic 20, Dunston ve Anderson 16'şar, Moerman 14, Simon ve Pleiss 9'ar, Larkin 6, Motum da 2 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu aktardı. Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içerisine alınmış parçasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özil, "Evimde Mekke'deki Kabe örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak mutluluk verici. Elhamdülillah" açıklamasını yaptı.