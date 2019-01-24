Sultanlar’a zorlu rakipler

İ
lk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın grupları, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta yer aldı. Azerbaycan ve Gürcistan'ın 2017'de ortaklaşa gerçekleştirdiği Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kurada A, şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B, Macaristan C, Slovakya ise D Grubu'na doğrudan girdi. A GRUBU
Türkiye
Sırbistan
Bulgaristan
Fransa
Finlandiya
Yunanistan B GRUBU
Polonya
İtalya
Belçika
Ukrayna
Portekiz
Slovenya C GRUBU
Macaristan
Hollanda
Hırvatistan
Azerbaycan
Romanya
Estonya D GRUBU
Slovakya
Rusya
Almanya
Belarus
İspanya
İsviçre