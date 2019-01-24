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Sultanlar’a zorlu rakipler

Aralarında ’nin de yer aldığı 4 ülkede düzenlenecek olan 2019 Kadınlar ’nda grup kuraları çekildi. A Grubu’na düşen Filenin Sultanları son şampiyon , , , Finlandiya ve ile rakip oldu

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Sultanlar’a zorlu rakipler
İlk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın grupları, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta yer aldı. Azerbaycan ve Gürcistan'ın 2017'de ortaklaşa gerçekleştirdiği Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kurada A, şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B, Macaristan C, Slovakya ise D Grubu'na doğrudan girdi.

A GRUBU

Türkiye
Sırbistan
Bulgaristan
Fransa
Finlandiya
Yunanistan

B GRUBU

Polonya
İtalya
Belçika
Ukrayna
Portekiz
Slovenya

C GRUBU

Macaristan
Hollanda
Hırvatistan
Azerbaycan
Romanya
Estonya

D GRUBU

Slovakya
Rusya
Almanya
Belarus
İspanya
İsviçre
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Sultanlar’a zorlu rakipler
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