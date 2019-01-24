Sultanlar’a zorlu rakipler

BUGÜN NELER OLDU

lk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın grupları, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta yer aldı. Azerbaycan ve Gürcistan'ın 2017'de ortaklaşa gerçekleştirdiği Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kurada A, şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B, Macaristan C, Slovakya ise D Grubu'na doğrudan girdi.TürkiyeSırbistanBulgaristanFransaFinlandiyaYunanistanPolonyaİtalyaBelçikaUkraynaPortekizSlovenyaMacaristanHollandaHırvatistanAzerbaycanRomanyaEstonyaSlovakyaRusyaAlmanyaBelarusİspanyaİsviçre