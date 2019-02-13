Haber Hattı

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13 yaşındaki down sendromlu sporcu Fatima Kevser Kıdeyş, Antalya'da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Yarışması poomse kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı4 yıl önce beden eğitimi derslerindeki branşlaşma sürecinde tekvandoya ilgi duyan Kevser, ocak ayında gerçekleştirilen Para-Tekvando Türkiye Poomse Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısını göstermişti.2017'den itibaren Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vadofone İstanbul Yarı Maratonu'nda avantajlı kayıt dönemi 15 Şubat'ta sona eriyor.Sporcular, erken kayıtta 50 TL; 16 Şubat-29 Mart tarihleri arasında devam edecek kayıt döneminde ise 75 TL ödeyerek 'www.yarimaraton. istanbul' web sitesi üzerinde kayıt yaptırabilecek.İzmir'in Çeşme ilçesinde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek yaydığı suçlamalarıyla hakkında iki ayrı dava açılan Selahaddin Aydoğdu'yla ilgili karar verildi. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim,Aydoğdu'nun hakaret suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanığı tehdit suçundan ise 6 ay hapse mahkum etti.FIFA'ya üye 47 federasyonunun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi bugün İstanbul'da başlayacak. FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirvede,