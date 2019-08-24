Haber Hattı

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TFF 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. İlk hafta oynadığı maçta Balıkesirspor'u 2-0 yenenGeçen hafta Osmanlı deplasmanından eli boş dönen ev sahibi ekipHer iki takım da, Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıkarken, karşılaşma 1 dakika geç başladı.REAL Madrid, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Neymar'ın transferinde Paris Saint Germain'den Brezilyalı yıldızın sakatlığını atlattığına dair garanti istedi. Marca'nın haberine göre;ezeli rakibi Barcelona'nın da talip olduğu yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında katıldığıÇin'in Suzhou kentinde oynanan maçta ilk 6 dakikayı Porto Riko karşısında 10-5 geride geçen Türkiye, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayıları ile üstünlüğü ele aldı ve maçtan 72-64 galip ayrıldı.Türkıye'de ilk ve tek, dünyada ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan ve 9. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, bugün Abant'tan start alacak. Yarış, 2.300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de tamamlanacak. TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "90 araç ve 150'ye yakın yarışmacı start alacak. Yarışmacıların yarısı yabancı. Bu yıl TransAnatolia'da sadece motosikletler değil, arabalar ve SSV'ler de yer alacak" dedi.