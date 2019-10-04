Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel sporların heyecanı devam ediyor

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda dün coşkulu bir açılış töreniyle başlayan Etnospor Kültür Festivali, tüm dünyanın yakından izlediği Pato gösterileri ile geleneksel spor gösterilerine sahne oldu. Arjantin'in en önemli etkinliği olarak dikkat çeken ve turnuvalarda boy gösteren Pato Takımı ile Türkiye'nin Kökbörü Takımı arasında festivalin 1. ve 2. günü kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Her iki takımın oyuncuları birbirleriyle centilmence yarışırken, geleneksel sporların kardeşlik duygusu üzerindeki birleştirici gücü ortaya konuldu.

Bu yılki Etnospor Kültür Festivali'nin en büyük sürprizlerinden biri olan Arjantinli Pato takımı ile Türkiye'nin Kökbörü takımı arasında gerçekleşen müsabaka,festivalin en heyecanlı anlarından biriydi. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle gerçekleştirilen müsabakalar sırasında sergilenen, hayli zorlu ve azim gerektiren bu müthiş mücadelede Pato oyununu Arjantinliler 4-3 kazandı. Ardından oynanan kökbörü müsabakasını ise Türk ekibi 4-2 kazandı. 2. Gün müsabakalarında da yine Pato oyununu Arjantin ekibi, kökbörü oyununu ise Türk ekibi kazandı.

ZİYARETÇİLERİN OKÇULUK MERAKI

Festivalin ikinci gününde de çocuklar; farklı kültürlerden gelen geleneksel oyunların başrolündeydi. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağanüstü yetenekleriyle festivalde temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, yetenekleriyle Atatürk Havalimanı'na gelen binlerce ziyaretçiyi adeta büyüledi.

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA TANIŞIYOR

Etnospor Kültür Festivali'nde yetişkinler gibi çocuklar da geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.

GÜREŞLERE İLGİ BÜYÜK

Etnospor Kültür Festivali'nin olmazsa olmazı güreşler bu yılda herkesin büyük ilgi gösterdiği spor dalları arasındaydı. Yağlı güreşler, aba güreşi ve mas güreşi binlerce ziyaretçiye keyifli anlar yaşattı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na ziyaretçiler güreşler sırasında sporculara tezahüratlarıyla destek verdiler.

GELENEKSEL LEZZETLER DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

Sporcuların kıran kırana mücadele verdiği Etnospor Kültür Festivali'ninsunduğu lezzet şöleni de ziyaretçileri geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin 50'yi aşkın geleneksel lezzeti,festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrenebilme şansı yakaladı.

YÖRESEL LEZZETLER DE İLGİ ODAĞI OLDU

Festivalin oba alanlarında düzenlenen etkinliklerde de yöresel kültürler rol aldı. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel kültürler tanıtıldı. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kurdu. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler de lezzet şölenine ortak oldu.

MÜSABAKALAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

6 Ekim'e kadar sürecek festivalde, yalnızca güreş kategorisinde 250 olmak üzere toplam bine yakın sporcu ter dökecek. Festival, Dünya Etnospor Konfederasyonu(DEK)'nun geleneksel sporların ihyası misyonuyla; okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler gözler önüne serecek.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNDEN SATIR BAŞLARI…

Atlı Sporlar Alanı'nda; Atlı Cirit Gösterileri, Kökbörü Müsabakaları, Atlı Gösteriler, Azerbaycan Karabağ At Gösterisi, Atlı Okçuluk Gösterisi, Atlı Gösteri gerçekleştirildi.

Arjantin'in geleneksel sporu Pato, hayranlık yaratan gösterilerle ziyaretçilerle buluştu.

Güreş Meydanı'nda Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi ve Yağlı Güreş Müsabakaları gerçekleşti.

Oba Alanı'nda Duvak Açma Töreni, Beşik Toyu, Tuşo Toyu başlıklarında geleneksel etkinlikler düzenlendi. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu muhteşem gösterileriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Hedef Okçuluk Alanı'nda okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, olağanüstü yetenekleriyle binlerce ziyaretçi önünde ter döktü

Ziyaretçiler, "Ok at!" "Güreş tut! "At bin!" sloganlarıyla, geleneksel sporları deneme imkânı buldu. Çocuklar, geleneksel Aşık Oyunları ve Mangala Oyunları etkinliklerinde boy gösterdi. Geleneksel sporlarla tanışarak farklı kültürlerin oyunlarıyla tanıştı.

Festival, bu sene bir ilki gerçekleştirerek ziyaretçilere yağlı güreşi deneme fırsatı sundu.

Çocuklar dâhil tüm ziyaretçilere at binme deneyimi yaşatmak için 135 at tahsis edildi.

Talimhane Alanı'nda Ok Atışı, Ok Savaşları Alanı'nda Ok Muharebe Etkinlikleri ile tüm ziyaretçiler hedefe kilitlendi.

Atölyeler Alanı'nda El Sanatları Uygulama Atölyeleri ve Sergileri gerçekleşti.

Sahne alanında Mehteran Gösterisi, Elazığ ve Giresun Yöreleri Yerel Halk Oyunları Gösterisi, Esat Kabaklı Konseri, Usta Oyunu Tiyatro Gösterimi sergilendi.