‘Allah devletimize ve askerimize güç versin’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, erkek ve kadın voleybol takımları için düzenlenen medya gününde Barış Pınarı Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen operasyona destek veren Koç, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" diye konuştu.

Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Takım'ın İstanbul'a dönmesinin doğru karar olduğunu vurgulayan F.Bahçe Başkanı, "Fenerium mağazalarımızı tamamen milli takım formasına ve maçına adadık. Fenerbahçe topyekûn hazır vaziyette ülkemizin hizmetinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Kulübü, erkek ve kadın voleybol takımları için medya günü düzenledi. Organizasyona Başkan Ali Koç ile voleybol takımlarının sponsoru Bilcee Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Bilce de katıldı