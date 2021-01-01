Milli Piyango çekilişinde Amorti kaç? Hangi rakamlara amorti çıktı?

Amorti rakamları bu sene milli piyango sonuçlarının en çok takip edilen noktaları arasında yer aldı. Bu sene amorti ne? 2021 Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 0 ve 5 oldu. Bu yıl büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir vatandaşa çıktı. Amorti rakamları sabah saatlerinden itibaren detaylı şekilde araştırılıyor. Bu senenin amorti rakamları 0 ve 5 oldu.

Biletin her çekilişte son rakamına göre verilen ikramiye tutarı Milli Piyango amorti olarak adlandırılır. Değeri biletin değeri kadar olup büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.

AMORTİ KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 0 ve 5 oldu.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.