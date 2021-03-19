Haber hattı

Milli atletler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teslim etti. Sporcuları kapıda karşılayan Kasapoğlu, kutunun içindeki emanetleri öpüp başına koyarak teslim aldı. Kasapoğlu, "dedi.FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, bugün İspanya'da karşı karşıya gelecek. Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşı da üstün kapatır veya 14 sayının altında yenilirse yarı final biletini alacak. G.Saray'a ise tur için 15 sayılık fark gerekiyor. Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek dörtlü finalde mücadele edecek.Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada,denildi. Cimbom, merhum başkan Özhan Canaydın döneminde 2006 yılında Galatasaray Adası'nı işletmeci Mehmet Koçarslan'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de mahkemeye tahliye davası açmıştı.Kahramanmaraş-Manisa: 1-3, ASFÇorum: 1-2, Sancaktepe-Kocaeli: 0-3, Ankara Demir-Afjet Afyon: 1-1, Ergene Velimeşe-İnegöl: 2-2, Uşak-Hacettepe: 2-0, Şanlıurfa- Zonguldak Kömür: 3-0, Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhane: 4-1, Anagold 24Erzincan-Sarıyer: 0-0.GMG Kastamonu-Turgutlu: 1-1, Karacabey Bld-Bodrum: 2-1, Sakaryaspor-Kırşehir Bld: 1-1, Pazarspor- Mamak: 6-1, Van-Pendik: 2-0, Etimesgut Bld-Sivas Bld: 2-0, Kırklareli-TY Elazığ: 2-1, Tarsus İY-Bayburt Öİ: 1-2, Eyüp- Serik Bld: 1-1, Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kardemir Karabük: 2-0.