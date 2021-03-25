16 yaşındaki Irmak ilk kez Türkiye'yi temsil edecek

AKÜLKE: BİR İLKİ YAŞIYORUZ

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Afyonkarahisar'ı "en iyi şekilde" temsil etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Anadolu kadınının tarihte neler yaptığını herkese gösterdiğine dikkati çeken Akülke, "Türkiye olarak bir ilki yaşıyoruz. 16 yaşındaki bir kadın sporcumuz, Anadolu'muzun güzel kenti Afyonkarahisar'daki Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda yarışacak. Bu da hem ülkemiz hem de Afyonkarahisar'ımız için gurur vericidir. İnşallah, bu şampiyonada başarılı olur. Ona da şimdiden çok büyük sorumluluklar yüklemek istemiyoruz. Çünkü daha çok genç. 6 yaşından itibaren motosiklete biniyor. 12 yaşından itibaren de Türkiye şampiyonalarında dereceleri var." diye konuştu.

Akülke, Irmak Yıldırım'ın antrenmanlarını şampiyona tarihine kadar Afyonkarahisar'da sürdüreceğini aktardı. Genç sporcu Irmak ise şampiyonada Afyonkarahisar ve Türkiye'yi "en iyi şekilde" temsil edeceğini belirterek, kendisine destek veren Zeybek ile TMF'ye teşekkür etti. Basın toplantısının ardından Irmak Yıldırım, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistte ilk antrenmanını yaptı.