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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:50 Son Güncelleme: 25.3.2021 16:51

16 yaşındaki Irmak ilk kez 'yi temsil edecek

AA
16 yaşındaki Irmak ilk kez Türkiye'yi temsil edecek

Afyonkarahisar'da 8-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'na (WMX) 'den katılacak ilk kadın olan 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, Afyonkarahisar Belediyesi adına yarışacak.

Irmak Yıldırım'ın WMX'te yarışacak olması dolayısıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katılımıyla belediye binasında basın toplantısı düzenlendi.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 8-12 Eylül tarihlerinde festival şeklinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Zeybek, "Şampiyonada genç motokrosçumuz Irmak Yıldırım da hem Türkiye'yi hem de Afyonkarahisar Belediyemizi temsil edecek. Kendisini, cesaretinden tebrik ediyorum. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen 6 yaşından beri motor sporlarıyla ilgileniyor. Afyonkarahisar'da düzenlenecek şampiyonada kendi sporcumuzun yarışmaya katılması gurur verici. İnşallah başarılı olur." ifadelerini kullandı.

AKÜLKE: BİR İLKİ YAŞIYORUZ

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Afyonkarahisar'ı "en iyi şekilde" temsil etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Anadolu kadınının tarihte neler yaptığını herkese gösterdiğine dikkati çeken Akülke, "Türkiye olarak bir ilki yaşıyoruz. 16 yaşındaki bir kadın sporcumuz, Anadolu'muzun güzel kenti Afyonkarahisar'daki Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda yarışacak. Bu da hem ülkemiz hem de Afyonkarahisar'ımız için gurur vericidir. İnşallah, bu şampiyonada başarılı olur. Ona da şimdiden çok büyük sorumluluklar yüklemek istemiyoruz. Çünkü daha çok genç. 6 yaşından itibaren motosiklete biniyor. 12 yaşından itibaren de Türkiye şampiyonalarında dereceleri var." diye konuştu.

Akülke, Irmak Yıldırım'ın antrenmanlarını şampiyona tarihine kadar Afyonkarahisar'da sürdüreceğini aktardı. Genç sporcu Irmak ise şampiyonada Afyonkarahisar ve Türkiye'yi "en iyi şekilde" temsil edeceğini belirterek, kendisine destek veren Zeybek ile TMF'ye teşekkür etti. Basın toplantısının ardından Irmak Yıldırım, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistte ilk antrenmanını yaptı.

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16 yaşındaki Irmak ilk kez Türkiye'yi temsil edecek
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