Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri TMF 2021 yarış takvimini açıklandı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 13:20

TMF 2021 yarış takvimini açıklandı

AA
TMF 2021 yarış takvimini açıklandı

, 2021 yılı taslak yarış takvimini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışların yapılacağı iller ile ilgili nihai izinler 'ndan alınacak onaya göre yürütülecek, yer ve tarihlerde değişiklikler yapılabilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2021 yılı taslak yarış takvimini açıkladı.

2021 Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 12 Haziran, Pist Şampiyonası'nın 29 Mayıs, Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 22 Mayıs, Süper Enduro Şampiyonası ve Drag Şampiyonası'nın 5 Haziran, Süpermoto Şampiyonası ve Sujeti Şampiyonası'nın da 10 Temmuz'da başlaması planlandı.

Türkiye'de 12-13 Haziran'da Avrupa 65&85 ve BMU Motokros Şampiyonası, 10-11 Temmuz'da BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, 17-18 Temmuz'da Avrupa Akrobasi (stunt) Kupası, 11-12 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası, 21-24 Eylül'de FIM Mototour of Nations ve 13-16 Ekim tarihlerinde de Sea To Sky yarışları gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
Berat Kandili mesajları en güzel, resimli seçenekler! 2021 Ramazan ayının habercisi Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun dualı, ayetli kandil mesajları
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Bugün Kandil mi, (27 Mart) ne kandili? Bu yıl Berat Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile dini günler takvimi
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...
Son dakika: Fırat Delikanlı'dan iğrenç ifadeler! "Cinsel ilişkiye girmek istedi"
Son dakika haberi... Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz...
Son dakika: Löw ve Gallardo konuşuldu! Fenerbahçe'ye çok sürpriz bir hoca...
ARKADAŞINA GÖNDER
TMF 2021 yarış takvimini açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA