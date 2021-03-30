Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türk Telekom'dan 2 turnuvada 5 madalya
Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:15

Türk Telekom'dan 2 turnuvada 5 madalya

Türk Telekom'dan 2 turnuvada 5 madalya

’nün millî tekvandocuları, İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası Turkish Open 2021’de 3 altın madalya kazandı. Kulübün badminton takımı da ’da düzenlenen BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası’ndan çift kadınlar kategorisinde altın madalyayı Türkiye’ye getirdi.

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeye devam ettiğini açıkladı. Biri İstanbul'da biri de Polonya'da düzenlenen 2 farklı turnuvada toplamda 5 madalyanın sahibi olan Türk Telekom'un desteklediği genç sporcular başarılarına yenilerini ekledi.

TEKVANDODA 3 MADALYA

Türk Telekom Spor Kulübü milli tekvandocuları, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Turkish Open 2021'de 3 altın madalya kazandı. 4 kıtada, 46 ülkeden toplam bin 590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada gençler kategorisinde 37 kilogramda Hayrünisa Gürbüz, 49 kilogramda Aleyna Şenyurt ve 59 kilogramda da Ömer Faruk Dayıoğlu, rakiplerine üstünlük sağladılar.

TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA SEVİNCİ

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün Avrupa Şampiyonu milli sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin de Polonya'da düzenlenen, 32 ülkeden 32 çift kadının katıldığı yarışmanın finalinde turnuvanın ev sahibi olan rakiplerini 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluk getirdiler. Sporcular, Geniozne şehrinde yapılan ve Olimpiyat oyunlarına puan veren BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattılar.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda 5 bin sporcuya destek veriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Son dakika haberi: Türkiye onları konuşuyor! Eltiler ilk değilmiş! Esra Erol'da açıkladı...
Oyuncu Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı: Eve geldi kovdum...
Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!
İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom'dan 2 turnuvada 5 madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA