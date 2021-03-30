Türk Telekom'dan 2 turnuvada 5 madalya

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeye devam ettiğini açıkladı. Biri İstanbul'da biri de Polonya'da düzenlenen 2 farklı turnuvada toplamda 5 madalyanın sahibi olan Türk Telekom'un desteklediği genç sporcular başarılarına yenilerini ekledi.