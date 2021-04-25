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Giriş Tarihi: 25.4.2021 20:50 Son Güncelleme: 25.4.2021 20:50

, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

AA
Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu , bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonun son gününde Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Zaur Kabaloev ile karşılaştı.

Kabaloev'i 3-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Polonya'da ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1 yenen Murat Fırat, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

Yarı finalde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan milli sporcu, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.

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Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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