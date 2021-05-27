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Giriş Tarihi: 27.5.2021

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Tuğba Danışmaz tarih yazdı
Kadınlar üç adımda 14 metreyi geçen ilk Türk kadını olmak için yoğun çaba gösteren milli atlet Tuğba Danışmaz, bu hedefine ulaştı. Atina'daki Kallithea Stadı'nda yapılan Uluslararası Atlamalar Kupası'nda mücadele eden 22 yaşındaki sporcumuz, müsabakayı 14.04'lük derecesiyle ikinci sırada tamamladı. Tuğba, bu derecesiyle Türk atletizm tarihinde kadınlar üç adımda 14 metre barajını yıkan ilk atlet olmayı başardı. Milli sporcumuz, 2019'da İsveç'te düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 13.85'lik derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

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Tuğba Danışmaz tarih yazdı
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