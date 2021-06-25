Gücümüz yetmedi

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin Dörtlü Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya 1 numarası olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Yarı finalde rakibine zamanzaman zorluk yaşatan FileninSultanları, karşılaşmadan 3-0yenik ayrıldı. İlk seti 25-21 kaybeden Millilerimiz, ikinci oyunda ABD'ye 7 sayılık üstünlük kurmayı başardı. Ancak ikinci sette 7 bireysel hataya imza atan Ay-Yıldızlılar, sadece 1 hata yapan rakibine oyunu 25-23 verdi. Smaçörlerinden de istediği katkıyı alamayan Filenin Sultanları, konsantrasyonu bozulunca final setinide 25-20 kaybederek mücadeleden3-0 boynu bükük ayrıldı. Kaptan EdaErdem'in 11, Ebrar Karakurt'un 17sayıyla oynadığı mücadelede; Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayı kaydetti. Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran miller, ilk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak yarı finale kadar yükseldi.
BRONZ MADALYA ARAYACAĞIZ AY-YILDIZLI ekibimiz, 3.lük karşılaşmasında bugün Japonya ile 17.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor ekranlarla buluşturacak. Final ise Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya arasında oynanacak. 20.30'da başlayacak maçı yine TRT Spor yayınlayacak.