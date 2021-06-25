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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Gücümüz yetmedi

Gücümüz yetmedi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nin yarı finalinde ABD’ye boyun eğdi. Filenin Sultanları, bugün 3.’lük maçında Japonya karşısında olacak

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin Dörtlü Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya 1 numarası olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Yarı finalde rakibine zaman zaman zorluk yaşatan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-0 yenik ayrıldı. İlk seti 25-21 kaybeden Millilerimiz, ikinci oyunda ABD'ye 7 sayılık üstünlük kurmayı başardı. Ancak ikinci sette 7 bireysel hataya imza atan Ay-Yıldızlılar, sadece 1 hata yapan rakibine oyunu 25-23 verdi. Smaçörlerinden de istediği katkıyı alamayan Filenin Sultanları, konsantrasyonu bozulunca final setini de 25-20 kaybederek mücadeleden 3-0 boynu bükük ayrıldı. Kaptan Eda Erdem'in 11, Ebrar Karakurt'un 17 sayıyla oynadığı mücadelede; Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayı kaydetti. Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran miller, ilk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak yarı finale kadar yükseldi.

BRONZ MADALYA ARAYACAĞIZ
AY-YILDIZLI ekibimiz, 3.lük karşılaşmasında bugün Japonya ile 17.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor ekranlarla buluşturacak. Final ise Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya arasında oynanacak. 20.30'da başlayacak maçı yine TRT Spor yayınlayacak.

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Gücümüz yetmedi
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