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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Harika kız Merve Avrupa şampiyonu

Harika kız Merve Avrupa şampiyonu

Milli yüzücümüz Merve Tuncel, 800 metre serbestte Avrupa rekorunu geliştirip altın madalya aldı. Diğer sporcumuz Beril de 2. olup gümüş kazandı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Merve Tuncel dün bir kez daha göğsümüzü kabarttı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz Tuncel, 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcumuz, 8.28.03 ile önceki gün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirmiş oldu. Finalde yarışan diğer yüzücümüz Beril Böcekler de 8.33.52'lik derecesiyle Merve'nin ardından ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalya ise İtalyan Giulia Vetrano'nun oldu. Merve Tuncel, geçen yıl Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kırmıştı.

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Harika kız Merve Avrupa şampiyonu
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