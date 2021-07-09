Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye GP'sinin biletleri satışa çıkıyor
Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:46

Türkiye GP'sinin biletleri satışa çıkıyor

AA
Türkiye GP'sinin biletleri satışa çıkıyor

1-3 Ekim'de koşulacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıkıyor. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamada 12 Temmuz'da biletlerin satışa çıkacağı ifade edildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan hakime ilginç cevap: Brezilya'daki o detayı ilk kez anlattı...
Memur ve emekliler için 2021 Temmuz zammı tablosu ve hesaplama ekranı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Son dakika - Korsanlardan 'pes dedirten' yöntem: İşi büyütüp, ilan bile verdiler...
BDDK'dan önemli adım: Yüz binlere kredi kolaylığı! İşte madde madde yeni düzenleme
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Şirket yetkilisi şaştı kaldı: İstanbul'da 7 bin lira maaşla personel bulamıyor!
Son dakika | İstanbul'da dehşete düşüren olay: Önce darp etti, sonra tecavüz etti
Son dakika: Galatasaray Ghezzal sonrası Rosier için de harekete geçti! Teklif yapılacak...
Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Son dakika haberi | BDDK'dan kredi kararı: Bugün yürürlüğe girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye GP'sinin biletleri satışa çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA