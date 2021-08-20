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Giriş Tarihi: 20.8.2021 20:45 Son Güncelleme: 20.8.2021 21:03

Son dakika: Filenin Sultanları galibiyet peşinde! İlk seti Türkiye kazandı

Son dakika: Filenin Sultanları galibiyet peşinde! İlk seti Türkiye kazandı

Son dakika haberler... CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz bugün Ukrayna karşısında galibiyet arıyor. Filenin Sultanları grubun ilk maçında Romanya'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Türkiye-Ukrayna maçı TSİ 20.30'da başladı. Millilerimiz ilk seti kazandı.

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında Ukrayna'ya karşı mücadele veriyor. D Grubu'ndaki ilk maçını Romanya karşısında 3-1 yenen Filenin Sultanları bugün de Ukrayna'yı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Maçta ilk set oynanıyor.

CANLI SKOR (İkinci set oynanıyor)

Türkiye 10-6 Ukrayna

İLK SET SONUCU Türkiye 25-14 Ukrayna

TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanan olan maç TSİ 20.30'da başladı. Türkiye ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmiş ve Ebrar Karakurt 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmuştu.

MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

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