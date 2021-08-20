Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında Ukrayna'ya karşı mücadele veriyor. D Grubu'ndaki ilk maçını Romanya karşısında 3-1 yenen Filenin Sultanları bugün de Ukrayna'yı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Maçta ilk set oynanıyor.
CANLI SKOR (İkinci set oynanıyor)
Türkiye 10-6 Ukrayna
İLK SET SONUCU Türkiye 25-14 Ukrayna
TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanan olan maç TSİ 20.30'da başladı. Türkiye ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmiş ve Ebrar Karakurt 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmuştu.
MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye