Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 22.8.2021 18:30 Son Güncelleme: 22.8.2021 18:30

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı izle

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı izle

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu üçüncü maçında A Milli Kadın voleybol takımımız, İsveç ile karşı karşıya geliyor. Grubunda ilk 2 maçında galibiyet alan filenin sultanları, 3. müsabakada da galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı izlemek ve filenin sultanlarını televizyonları başında desteklemek isteyenler “Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda İsveç ile 3. Mücadelesinde karşılaşıyor. Grubunda oynadığı Romanya ve Ukrayna mücadelelerinde galibiyetle ayrılan filenin sultanları, grubunda 3'te 3 yapmak isteyerek İsveç karşısında kıran kırana mücadele gösterecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek "Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye – İsveç voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle;

  • CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu Türkiye – İsveç müsabakası 22 Ağustos 2021 Pazar günü saat 17:30'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanıyor.



Mücadeleyi canlı olarak izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayınız…

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE!



Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkacak.

PUAN DURUMU

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

Takımlar O G M Puan
1. Hollanda 2 2 0 6
2. Türkiye 2 2 0 6
3. İsveç 1 1 0 2
4. Finlandiya 2 0 2 1
5. Romanya 1 0 1 0
6. Ukrayna 2 0 2 0



STATÜ

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransız taraftarlar çılgına döndü! "Adeta zehir gibi..."
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
Fenerbahçe'den son dakika | Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Son dakika: Beşiktaş ve Sergen Yalçın için sert sözler! "Koskoca bir hiç! Kenan'a yapılan hareket..."
Son dakika haberleri | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
Afetzede CHP'liden Kılıçdaroğlu tepkisi: Ülkesini seven bu zamanda siyaset yapmaz
Masterchef ana kadrodaki 16. son yarışmacı kim oldu, dün gece kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef’te 16. önlüğü kim aldı?
Ankara'da dayak yiyen kızın yeni videosu çıktı! Bu görüntüler herkesi şaşırttı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA