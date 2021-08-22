Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda İsveç ile 3. Mücadelesinde karşılaşıyor. Grubunda oynadığı Romanya ve Ukrayna mücadelelerinde galibiyetle ayrılan filenin sultanları, grubunda 3'te 3 yapmak isteyerek İsveç karşısında kıran kırana mücadele gösterecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise Türkiye İsveç maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek "Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.
Türkiye – İsveç voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle;
Mücadeleyi canlı olarak izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayınız…
Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkacak.
Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|Puan
|1. Hollanda
|2
|2
|0
|6
|2. Türkiye
|2
|2
|0
|6
|3. İsveç
|1
|1
|0
|2
|4. Finlandiya
|2
|0
|2
|1
|5. Romanya
|1
|0
|1
|0
|6. Ukrayna
|2
|0
|2
|0
Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.