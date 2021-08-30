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Giriş Tarihi: 30.8.2021 08:07

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! İşte A Para ile güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! İşte A Para ile güncel altın fiyatları

A Para üzerinden canlı altın fiyatları takibini yapmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladı. Son dönemde ufak çaplı iniş çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken sarı metal özellikle düğün sezonu nedeniyle de dikkat çekiyordu. Gerek hediyelik gerekse yatırım amacıyla alım satım işlemi yapacak olan vatandaşlar öncesinde “30 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos altın fiyatları ve tüm gelişmeler...

30 Ağustos altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündemdeki yerini aldı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları gün içerisinde özellikle yatırımcıların yakın takip ettiği konular arasında yerini alırken bugün de haftanın ilk günüyle sarı metalin izlediği yön merak konusu haline geldi. Özellikle de binlerce kişi "Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.214,00
  • Satış: 3.268,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.210,00
  • Satış: 3.258,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 487,27
  • Satış: 487,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 794,00
  • Satış: 804,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.587,00
  • Satış: 1.607,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 440,68
  • Satış: 461,73

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.118,60
  • Satış: 3.180,07

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! İşte A Para ile güncel altın fiyatları
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