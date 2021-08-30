30 Ağustos altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündemdeki yerini aldı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları gün içerisinde özellikle yatırımcıların yakın takip ettiği konular arasında yerini alırken bugün de haftanın ilk günüyle sarı metalin izlediği yön merak konusu haline geldi. Özellikle de binlerce kişi "Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...