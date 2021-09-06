Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Fransa'da podyuma çıktı
Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:18 Son Güncelleme: 6.9.2021 14:19

Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Fransa'da podyuma çıktı

AA
Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Fransa’da podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayak yarışlarında damalı bayrağı ilk sırada geçti. Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında üçüncü olan Can Öncü, bu sınıfta ilk kez podyuma çıktı. Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Turkey) 8. etabına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı.

Motor sporlarında hafta sonu milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü başarılı sonuçlara imza atarken, Afyonkarahisar da Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki 8. ayak yarışlarında podyumun zirvesinde yer aldı.

Milli sporcu, Superpole yarışının son turunda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza alsa da pilotlar klasmanında 370 puanla Jonathan Rea'nin (363 puan) önünde liderliğini sürdürdü.

CAN ÖNCÜ İLK KEZ ÖDÜL KÜRSÜSÜNDE

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Böylece bu sınıfta ilk kez podyuma çıkan Can Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüde yer alan ikinci Türk sporcu oldu.

MOTOKROS HEYECANI AFYONKARAHİSAR'DA YAŞANDI

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Turkey) 8. etabı, Afyonkarahisar'da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Organizasyonun MXGP kategorisinde zafere, Red Bull KTM Fabrika takımından Hollandalı Jeffrey Herlings ulaştı.

MX2'de ise mutlu sona ulaşan isim Red Bull KTM Fabrika takımından Fransız Tom Vialle oldu. Afyonkarahisar, yarın ve 8 Eylül Çarşamba günü Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına da ev sahipliği yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Kıdem tazminatında kritik detay: İşte hak ediş şartları
KYK yurt başvuruları için gözler resmi açıklamada! Bu yıl YURTKUR KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak, ücreti ve şartları neler olacak?
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
47 yaşındaki Songül Karlı adeta düşman çatlattı! İmaj maker’ı övgüler yağdırınca öpücüklere boğdu!
CHP’li başkanın taciz kaydında son dakika: Soruşturma açıldı!
Üniversite YKS ek tercih tarihleri - kılavuzu || 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ikinci yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?
Son dakika haberi: Dünya futbolunda tarihi olay! Brezilya - Arjantin maçında kaos: Oyuncular için sınır dışı kararı...
Üç yıl sonra sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'i kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi de izledi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Fransa'da podyuma çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA