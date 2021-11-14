Emrah Yaşar sözünü tuttu: Avrupa Şampiyonu oldu

Milli Kick Bokscu Emrah Yaşar, Karadağ'da devam eden Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında 81 kiloda ringe çıkarak rakibini devirdi. Altın madalya alan Milli Kick Bokscu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü de yerine getirmiş oldu.

Emrah Yaşar, İlk turda Makedonyalı, 2. turda Polonyalı 3. turda Franssız, çeyrek finalde İtalyan, yarı finalde Rus ve finalde ise Alman rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonluğu elde etti.

Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun, yaptığı açıklamada; "Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na çok iyi bir hazırlık yaptık. Dolayısıyla yapmış olduğumuz hummalı çalışmalarımızın elhamdülillah karşılığını şu anda almış durumdayız. Sporcumuz Emrah Yaşar, Karadağ'da devam eden Gençler Kick Boks Avrupa şampiyonasında çok iyi bir performans ortaya koyarak şampiyon oldu. Şanlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabartan bir başarıyı Urfamıza ve ülkemize kazandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimiz esnada Avrupa Şampiyonasında altın madalya alacağımıza dair söz vermiştik. Çok şükür Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bu elde edilen başarı inanmanın doğru ve planlı çok çalışmanın bir eseridir. Özetle birbirine inanan, güvenen takımdaşlığın duygusunu yaşayarak ortak paydada buluşan harika bir ekibimiz var, yardımcılarım Serhat Akagündüz ve Mustafa Şen'e çok teşekkür ediyorum. Bu elde edilen büyük başarı Şanlıurfamıza hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Kick Boks Avrupa Şampiyonu Emrah Yaşar; "Hocalarımızla beraber çok çalıştık, emek verdik. Çok şükür, hedefimize ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimiz zaman söz vermiştim. 'Avrupa Şampiyonu olacağım' diye. Hamdüsenalar olsun, Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirdim. Bu elde edilen başarıda en büyük pay sahibi olan hocalarım Murat hocam, Serhat hocam ve Mustafa hocama çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.