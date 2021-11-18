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Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:13

Tosun’dan Avrupa Şampiyonası’nda başarı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tosun’dan Avrupa Şampiyonası’nda başarı

Çocukluğundan bugüne kadar kendini spora ve başarılı sporcu yetiştirmeye adayan Milli Kick Boks Antrenörü Umut Coşgun, yarınların önemli sporcu gençlerini yetiştiriyor. Coşgun’un öğrencilerinden Oğuzhan Tosun, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Sırbistan-Karadağ Budva kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 45 ülkeden bin 800 sporcunun katıldığı yarışmada Türkiye 9'u altın toplam 44 madalya kazandı.

Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda mücadele veren Kırıkkaleli genç sporcu Oğuzhan Tosun, Avrupa üçüncüsü olarak hem kendi hem de Kırıkkale için önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu başarı nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, spor kulübünü ziyaret etti.


HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ

Kırıkkale'de spor alanında önemli çalışmaların yapıldığını belirten Müdür Alp, "Sporcuların yetişmesi noktasında emek veren bütün antrenörlerimize sonsuz teşekkür ederiz. Kırıkkale gerçekten de sporu seven ve sporun daha da gelişmesi, büyümesi, başarı elde edilmesi noktasında gereken çalışmayı yapan bir şehir. Antrenörümüz Umut Coşgun'u ve sporcumuz Oğuzhan Tosun'u tebrik ederim. Bizler her zaman sporcularımızın yanındayız" dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORUZ

Kendini yıllardır Kick Boks sporuna adadığını dile getiren Coşgun, "Başarılı öğrencilerin yetişmesi noktasında üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimlerle birlikte çocuklarımızı hem yarınlara yetiştiriyor hem de öğrenmiş oldukları spor dallarında en iyi şekilde başarı elde etmesinin çabası içerisinde oluyoruz. Bugün bizleri ziyarete gelen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp'e sonsuz teşekkür eder, öğrencimiz Oğuzhan Tosun'a başarı temenni ederim" dedi.

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Tosun’dan Avrupa Şampiyonası’nda başarı
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