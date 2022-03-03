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Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:43

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nde hedef Avrupa şampiyonluğu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nde hedef Avrupa şampiyonluğu

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Ukrayna temsilcisi BC Prometey’i 95-66'lık skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sezona 3 kupa hedefiyle başlayan Mersin ekibi taraftarının büyük desteğiyle Avrupa şampiyonluğuna emin adımlarla ilerliyor. Karşılaşmadan önce her iki takımın oyuncuları Ukrayna bayrağı açarak "Savaşa hayır" mesajı verdiler.

Bulgaristan'da oynadığı turun ilk maçında rakibini 67-86'lık skorla mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynadığı rövanş maçını da farkla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 4 takım arasına kalan turuncu-lacivertliler, FIBA Kadınlar Euroleague'den gelen 4 takımla birlikte yarı final mücadelesi verecek.

Seyircisinin önünde oynadığı maçta BC Prometey karşısında üstün bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımlarını bu önemli maçta yalnız bırakmayan Mersinliler, müsabaka boyunca bir an olsun durmayarak tezahürat yaptı.

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nde hedef Avrupa şampiyonluğu
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