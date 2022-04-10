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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Tour of Türkiye’de ilk pedal heyecanı

Tour of Türkiye’de ilk pedal heyecanı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Bodrum-Kuşadası etabıyla başlıyor. Dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat edecek. TRT Spor Yıldız ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon 700 milyon haneye ulaşacak. Tour of Türkiye'nin basın toplantısı Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun katılımıyla Bodrum'da gerçekleştirildi.

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Tour of Türkiye’de ilk pedal heyecanı
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