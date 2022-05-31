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Giriş Tarihi: 31.5.2022 20:09 Son Güncelleme: 31.5.2022 20:26

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Maçın ardından milliler, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte seyircilerin arasında tribünde izledi.

Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı.

Kasapoğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
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