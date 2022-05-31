Haber hattı

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Giriş Tarihi: 31.5.2022

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12 Dev Adam'a NBA takviyesi!
A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 Temmuz'da Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu: Buğrahan, Larkin, Yiğitcan, Erten, Egemen (A.Efes), Kartal, Erkan (B.Koleji), Furkan, Egehan (Beşiktaş), Doğuz (Darüşşafaka), Melih, Metecan, Şehmus (F.Bahçe), Onuralp (Bursa), Sadık (G.Saray), Berkan (Karşıyaka), Muhsin, Berk, Yiğit (Tofaş), Berk (T.Telekom), Cedi (Cleveland), Sertaç (Barcelona), Alperen (Houston), Ömer (Miami), Furkan (Philadelphia).

ANADOLU EFES'IN bayrakları Boğaz'da
THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021'in ardından bu sezonu da şampiyonluğa ulaşan ve tarih yazan Anadolu Efes'in bayrakları İstanbul Boğazı'nı süsledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asılan bayraklar 7 gün kalacak.

Milli tekvandocu kalbine yenildi
TEKVANDO Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan Şanlıurfa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen 20 yaşındaki Kaplan, arkadaşlarıyla dolaştığı sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Osman Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli sporcunun lalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

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