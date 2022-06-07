Bilal Erdoğan: Türkiye, geleneksel sporların dünyadaki merkezi haline geliyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 9-12 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek 5'inci Etnospor Kültür Festivali'nin basın tanıtım toplantısı yapıldı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen toplantıya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran katıldı.

"GELENEKSEL SPOR DÜNYASI BU FESTİVALE HASRETTİ "

2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek festival için açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Bizim bütün geleneksel sporlar dünyası bu festivale hasretti. Yazın yaptığımız etkinlikler, dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan etkinlikler salgından dolayısıyla yapılamadılar. Biz de bir yaz salgından dolayı yapmazken diğer yaz da ülkemizdeki sel ve yangın felaketleri biliyorsunuz üst üste geldikten sonra bir araya geldik. Bu festivali yapmak yerine bu sene yangından etkilenen bölgelerdeki okullara etkinlikler götürelim dedik. Dolayısıyla 40 binin üzerinde öğrencimize aslında moral, motivasyon desteği sağlamış olduk. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Şimdi bu ertelenmiş festivalimizin beşincisini yine 7'den 70'e herkesin katılımı, ailece katılınacak güzel bir etkinlik olarak Atatürk Havalimanı'nda son yaptığımız yerde yapacağız" diye konuştu.





"HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ OLDUKTAN SONRA DA FESTİVALLERİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ "

Bilal Erdoğan, "Havalimanının bir millet bahçesi olması süreci başlatılmış durumda. Ümit ediyoruz ki Millet Bahçesi olduktan sonra da orası daha yeşil, daha bizim etkinliklerimize uygun bir hale bürünmüş olacak ve biz de orada her yıl festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"KAZAKİSTAN'DAN ATLI GÜREŞ MİSAFİR SPOR DALI OLACAK"

Erdoğan, "Türkiye'de yaptığımız Etnospor Kültür Festivali aslında dünyadaki en geniş kapsamlı geleneksel spor şöleni diyebiliriz. Buradaki maksadımız Türkiye'deki kamuoyunu, geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili bilinçlendirmek. Sadece Anadolu'nun geleneksel oyunlarıyla ilgili değil aynı zamanda halkımızı misafir ülkelerin bu sporlarıyla da burada tanıştırmayı hedefliyoruz. Halkımızı bizim sporlarımızdan atlı cirit, atlı okçuluk, kök börü yer alacak. Bu sene Kazakistan'dan atlı güreş misafir spor dalımız olacak" dedi.

"ULUSLARARASI KÜLTÜR ŞÖLENİ"

DEK Başkanı Erdoğan, "Bunun dışında çocuk oyunları, geleneksel el sanatları, sanat atölyeleri, evrensel lezzetler de festivalimizi renklendiren etkinlikler olacak. Güreş sporlarımızdan yağlı güreş, fetih güreşlerini cumartesi günü yapmış olacağız. Güney Asya Bölgesi'nin çok popüler sporu, 30 ülkenin üzerinde yankı bulmuş olan Kabadi sporunu burada kamuoyuyla tanıştırmış olacağız. 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcı yer alacak. 20 ülkenin mutfağını yine festival alanımızda ağırlayacağız. Burası hakikaten uluslararası kültür şöleni. Misafir ülkelerden gelen konuklarımız kendi mutfaklarını da festivalimize gelen misafirlerimize tanıtmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN KAYBOLMAMASINA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, "Geleneksel sporlardan maksat aslında kültürümüzün tarihi derinliğimizin çizgisini takip etmeye çalışıyoruz ve bütün dünya toplumlarının buna çağrısını yapmış oluyoruz. Yani dünyadaki kültürlerin, dünyadaki kültürel zenginliğin kaybolmamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Festivalimizde bu yüzden 60'a yakın geleneksel sanatımız, sanatkarlarıyla beraber ziyaretçilerimizle buluşacak. Bu sene deneyim yönünü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukların hoşça vakit geçirmesini ve kültürümüzde bir eğlenceli bir bağlantı kurmasını arzu ediyoruz. Ailelerimizle beraber tüm etkinlikleri, sporları ve oyunları misafirlerimiz elbette ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler" dedi. Erdoğan, çocuklar için özel oyun alanlarının, ücretsiz konser ve sahne etkinliklerinin, Sanal Etnospor Müzesi'nin de festivalde olacağını söyledi.

İSTANBUL'UN CAZİBESİNE DEĞER KATIYOR

Erdoğan, "Türkiye böylelikle geleneksel sporların aslında dünyadaki önemli bir merkezi haline geliyor. Bu Türkiye'nin cazibesine de, değerine de değer katıyor. Farklı kitleleri Türkiye'ye çekmek için hem Etnospor Kültür Festivalimizin hem de Geleneksel sporlarımızın çok önemli tanıtım unsurları olduğunu da düşünüyoruz. Şu anda dünyada insanlar geleneksel, kültürel özellikleri daha çok arıyorlar. Alışılmışın dışındaki şeylerin peşinde. Dolayısıyla ülkemizin tanıtımı açısından da hem kendi geleneksel sporlarımızın hem de böyle bir şölenin İstanbul'un cazibesine de değer kattığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖÇEBE OYUNLARI 29 EYLÜL'DE İZNİK'TE OLACAK

Erdoğan, "Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği de Dünya Göçebe Oyunları. Bu da 29 Eylül'de İznik'te olacak. Son rakamlara göre 100 ülke, 3 binin üzerinde sporcu ile geleneksel spor müsabakalarının ön planda olduğu bir etkinlik olacak. Festival içerisinde de Dünya Göçebe Oyunlarının tanıtımı ile ilgili etkinliklerimiz de yer alacak" dedi.

Festivalde, 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekleniyor.