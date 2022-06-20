Altekma’ya Estonyalı smaçör geldi

Brezilyalı Hugo Hamacher ile yollarını ayıran İzmir ekibi, bu bölge için yaptığı arayışlarını Estonya Milli Takım formasını da giyen 26 yaşında 1.91 boyundaki Kevin Saar ile sözleşme imzalayarak noktaladı.

Fransa'nın Saint-Quentin Volley, İsviçre'nin Volley Luzern, Güney Kıbrıs'ın Apoel Nicosia ve son olarak ülkesinin ekibi Taltech VK formasını başarıyla giyen Saar, ülkemizde ilk kez ter dökecek. 350 cm. smaç, 330 cm. blok yüksekliğine sahip Saar, sona eren sezonda Baltık Ligi'nin en iyi smaçörü seçildi.