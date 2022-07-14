ATDSK’lı 2 sporcu milli takımda

ATDSK alt yapısından yetişen Adanalı genç raket Baran Söyler 18 yaşta, Göksu Derin Bugay da 12 yaşta milli takıma girdiler. Daha önce 16 yaşta 3 defa milli takıma seçilen, 18 yaşta ise ikinci kez aynı gururu Adana'ya yaşatarak 5'nci kez milli olan Baran Söyler, 27-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ay yıldız bayraklı formayı ilk kez giyen, gelecek vaat eden Göksu Derin Bugay da, 21-24 Temmuz 2022 tarihlerinde İtalya'daki dünya şampiyonasında ülkemiz adına raket sallayacak.

Bir yılda tenis milli takımına 5 oyuncu birden verme başarısı gösteren, 12-14-16-18 yaş gruplarının tamamında milli takıma oyuncu vererek bir kulübün kolay elde edemeyeceği başarının sahibi olan ATDSK'nın Başkanı Ali Refah Keskin, milli takıma giren sporcularını, ailelerini ve antrenörlerini kutladı.

Türk tenisi adına tüm dünyanın eve kapandığı pandemi dönemini yatırım yaparak geçirdiklerini vurgulayan Başkan Keskin, "2022'de de büyümeyi sürdürdük. 2 bin metrekare kapalı alana sahip SPA, masaj odaları, sauna, fitness salonu, açık seyir terası, teras restoranı, yüzme havuzuyla muhteşem bir kompleks olan Health Center'ı hizmete açtık. Avrupa ve Asyalı tenisçileri Türkiye'de buluşturmaya yönelik dev bir proje için de yatırım hazırlığındayız. Amaca hizmet eden tenis kulübü olarak hedefimiz dünya sıralamasında ilk 100'e oyuncu sokmak" dedi.