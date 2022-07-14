Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ATDSK’lı 2 sporcu milli takımda
Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:05

ATDSK’lı 2 sporcu milli takımda

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ATDSK’lı 2 sporcu milli takımda

Altyapı sporcularının başarıları ve milli takıma kazandırdığı tenisçileriyle dikkat çeken Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün (ATDSK), 2 performans sporcusu milli takıma seçildiler. 12 ve 18 yaşta milli takıma bir kez daha sporcu vermenin gururunu yaşayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, hedeflerinin dünya sıralamasında ilk 100’e girmek olduğunu söyledi.

ATDSK alt yapısından yetişen Adanalı genç raket Baran Söyler 18 yaşta, Göksu Derin Bugay da 12 yaşta milli takıma girdiler. Daha önce 16 yaşta 3 defa milli takıma seçilen, 18 yaşta ise ikinci kez aynı gururu Adana'ya yaşatarak 5'nci kez milli olan Baran Söyler, 27-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ay yıldız bayraklı formayı ilk kez giyen, gelecek vaat eden Göksu Derin Bugay da, 21-24 Temmuz 2022 tarihlerinde İtalya'daki dünya şampiyonasında ülkemiz adına raket sallayacak.

Bir yılda tenis milli takımına 5 oyuncu birden verme başarısı gösteren, 12-14-16-18 yaş gruplarının tamamında milli takıma oyuncu vererek bir kulübün kolay elde edemeyeceği başarının sahibi olan ATDSK'nın Başkanı Ali Refah Keskin, milli takıma giren sporcularını, ailelerini ve antrenörlerini kutladı.

Türk tenisi adına tüm dünyanın eve kapandığı pandemi dönemini yatırım yaparak geçirdiklerini vurgulayan Başkan Keskin, "2022'de de büyümeyi sürdürdük. 2 bin metrekare kapalı alana sahip SPA, masaj odaları, sauna, fitness salonu, açık seyir terası, teras restoranı, yüzme havuzuyla muhteşem bir kompleks olan Health Center'ı hizmete açtık. Avrupa ve Asyalı tenisçileri Türkiye'de buluşturmaya yönelik dev bir proje için de yatırım hazırlığındayız. Amaca hizmet eden tenis kulübü olarak hedefimiz dünya sıralamasında ilk 100'e oyuncu sokmak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ ucuz konut müjdesi!
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri 2022: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
ATDSK’lı 2 sporcu milli takımda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA