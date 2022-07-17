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Giriş Tarihi: 17.7.2022 16:05

Land Rover, CDI, ulusal Para at terbiyesi yarışmaları

Land Rover, CDI, ulusal Para at terbiyesi yarışmaları

Türk Binicilerinin başarılarıyla sonuçlanan Land Rover, CDI, Ulusal At Terbiyesi ve Para At Terbiyesi Yarışmaları "15-17 Temmuz tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti.

FEI kurallarına tabi olarak uluslararası düzeyde FEI hakemleri tarafından yönetilen at terbiyesi yarışmalarında Yıldızlar, Junior, Young Riders ve Seniors kategorilerinde günde 6 yarışma düzenlendi. Yıldızlar Kategorisinde Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen ve Sienna Peri Kiper Gençler Kategorisinde Mert Kırık Avrupa Şampiyonasına katılmaya akredite oldu.

Türk Binici takımı ödüllerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer verdi.

Genç yeteneklerin Avrupa'da kendilerini göstermelerine ve Türk biniciliğinin tanıtımı adına önemli bir rol oynayan organizasyonun Ana Sponsorluğunu Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, hastane sporsorluğunu ise Derindere üstlendi.

Atların terbiyesi, itaati, teknik ustalıklarının ve birbirinden farklı gösterilerin yer aldığı heyecan dolu yarışmalara tanık olan tüm atlı spor severler aynı zamanda yarışma alanında yer alan Land Rover Defender modellerini yakından tanıma fırsatı yakaladı.

LAND ROVER, CDI, ULUSAL PARA AT TERBİYESİ YARIŞMALARI

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve günümüze kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi branşının 15-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Land Rover CDI, Ulusal At Terbiyesi ve Para At Terbiyesi yarışmaları kapsamında Türk binicilerinden Gazi Piyade Binbaşı Özgür BELEN, Alperen ALPER ve Canan DOĞAN'da yarışmalarda yer aldı.

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Land Rover, CDI, ulusal Para at terbiyesi yarışmaları
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