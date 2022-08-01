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Giriş Tarihi: 1.8.2022 10:45

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan genç kürekçilere tebrik mesajı

İHA
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan genç kürekçilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da düzenlenen 19 ve 23 Yaş Dünya Kürek Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan milli kürekçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Varese kentinde düzenlenen 19 ve 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalya alan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 ve 23 yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda ilk defa tüm kategorilerde finale kalındığını belirterek, "İtalya'nın Varese kentinde düzenlenen 19 ve 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. İlk kez bir dünya şampiyonasında katıldığı tüm kategorilerde finale kalarak bir ilke imza atan ve şampiyonadan 2 gümüş ve 1 bronz ile dönen sporcularımızın başarısı bizleri çok mutlu etti. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan genç kürekçilere tebrik mesajı
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