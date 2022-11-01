Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri WTA Finalleri'nin ilk gününde Maria Sakkari, Jessica Pegula'yı 2-0 yendi
Giriş Tarihi: 1.11.2022 11:54

WTA Finalleri'nin ilk gününde Maria Sakkari, Jessica Pegula'yı 2-0 yendi

AA
WTA Finalleri’nin ilk gününde Maria Sakkari, Jessica Pegula’yı 2-0 yendi

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk gününde Maria Sakkari, Jessica Pegula'yı, Aryna Sabalenka da Ons Jabeur'ü yendi.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 51'incisi, ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde başladı. Kadınlar sezon sonu turnuvasının ilk gününde, Nancy Richey Grubu karşılaşmaları oynandı. Organizasyonun açılış maçında ABD'li Pegula (3 numaralı seribaşı) ile Yunan Sakkari (5) karşılaştı.

Sakkari, 2 saat 11 dakika süren müsabakayı 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadele ise bu yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti Jabeur (2) ile Sabalenka (7) karşı karşıya geldi. Tunuslu Jabeur ilk seti 6-3 aldı. Fakat Belaruslu Sabalenka, sonraki setleri 7-6 ve 7-5 kazanarak 2 saat 28 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Tracy Austin Grubu'nda Iga Swiatek-Daria Kasatkina ve Coco Gauff-Caroline Garcia maçları oynanacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
WTA Finalleri'nin ilk gününde Maria Sakkari, Jessica Pegula'yı 2-0 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA