Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ralli efsanesi Ken Block hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.1.2023 13:18

Ralli efsanesi Ken Block hayatını kaybetti

Ralli efsanesi Ken Block hayatını kaybetti

Motor sporları efsaneleri arasında gösterilen profesyonel ralli pilotu Ken Block, kar aracıyla geçirdiği kaza sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti.

Motor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle sarsıldı. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Block'un, dün bir kar aracı (snowmobile) ile geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Block'un kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ken Block'un bugün bir kar aracı kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. En önemlisi, bir baba ve eşti. Onu özleyeceğiz. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Efsane pilot Ken Block, 2005 yılında başlayan kariyeri boyunca Rally America'da 60 start yaptı, 18 podyum başarısı ve 7 galibiyet kazandı. 2007 yılında, X Games XIII Ralli etkinliğinde yarıştı ve gümüş madalya kazandı. Yine 2007 Rally America Ulusal Şampiyonası'nda 3., Rally New York USA yarışmasında ise birinci oldu. Ken, 2014 yılında başlayan FIA Dünya Ralli Şampiyonası kariyerinde, 26 start ve 2 podyuma ulaştı. Ken Block, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Americas Rallycross Şampiyonası'nda ise 2 podyum ve 4 puan kazandı. Block, rallinin haricinde motokros, Kaykay (Skateboard) ve snowboard gibi sporlarda da yarışıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' çağrısı! Çık açıkla
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Yalı müraisi
Baykal fotoğrafının sırrı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Ralli efsanesi Ken Block hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA