Şampiyonu yendi bir ilki yaşadı

2023 tenis takviminin ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile 22 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina karşı karşıya geldi. Sabalenka, geçen yılın Wimbledon şampiyonu olan rakibini4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam'ini kazandı. Daha önce 1 kez Wimbledon, 2 defa da Amerika Açık da yarı final oynayan Sabalenka, finale çıkma başarısı gösterememişti. 24 yaşındaki raket, 2023 yılında oynadığı 11 maçtan da galibiyetle ayrılırken sadece tek set kaybederek önemli bir seri yakaladı.