Türkiye el ele

Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Yeni Malatyasporlu oyuncu Barış Başdaş, ZDF kanalında konuştu. Barış'ın depremden nasıl kurtulduğunu anlattığı anlarda stüdyoya derin bir sessizlik hakim oldu. Kuntz ise Almanya ile Türkiye milli takımlarının Almanya'da yardım maçı organize edeceğini ve iki ülke federasyonunun görüşerek kesin tarihi bildireceklerini açıkladı.merkezli depremlerde göçük altında kalan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun naaşı dün gece ülkesine götürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun cenazesi,devlet töreniyle karşılandı. Sevenleri, Atsu için gözyaşı döktüsonrası Süper Lig'den çekilen Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu. Açıklamada, "Boudjemaa'nın Ferencvaros'a, Adekugbe'nin G.Saray'a, Bertuğ Yıldırım'ın Antalyaspor'a, Lobzhanidze'nin Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in Ç.Rize'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi