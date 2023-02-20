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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Türkiye el ele

Türkiye el ele
Almanya ile Türkıye yardım maçı oynayacak
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Yeni Malatyasporlu oyuncu Barış Başdaş, ZDF kanalında konuştu. Barış'ın depremden nasıl kurtulduğunu anlattığı anlarda stüdyoya derin bir sessizlik hakim oldu. Kuntz ise Almanya ile Türkiye milli takımlarının Almanya'da yardım maçı organize edeceğini ve iki ülke federasyonunun görüşerek kesin tarihi bildireceklerini açıkladı.

Atsu'nun cenazesi törenle karşılandı
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde göçük altında kalan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun naaşı dün gece ülkesine götürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun cenazesi, Gana'nın başkenti Akra'da devlet töreniyle karşılandı. Sevenleri, Atsu için gözyaşı döktü

Hatay'dan 5 oyuncu geçici olarak ayrıldı
DEPREM sonrası Süper Lig'den çekilen Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu. Açıklamada, "Boudjemaa'nın Ferencvaros'a, Adekugbe'nin G.Saray'a, Bertuğ Yıldırım'ın Antalyaspor'a, Lobzhanidze'nin Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in Ç.Rize'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi

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