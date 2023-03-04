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Giriş Tarihi: 4.3.2023 21:00 Son Güncelleme: 4.3.2023 21:02

Milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı

Milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.

Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14,20'lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz madalya aldı.

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Milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı
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