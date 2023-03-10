Haber hattı

Almanya'da skandal!Dortmund'lu Moukoko4 yaş büyük çıktı
BUNDESLIGA'DA Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili şok gerçek Almanya'yı karıştırdı. Bild'de yer alan habere göre; 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli Panzerler'in altın çocuğunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı. Moukoko'nun18 değil, 22 yaşındaolduğu ortayaçıktı. Resmi belgede,Alman yıldızın 2000doğumlu olması dikkatçekti. Borussia Dortmundlu oyuncunun durumu şaşkınlığa sebep olurken, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. 2016 yılındaSt.Pauli'den, Dortmund altyapısınatransfer edilen Moukoko, 2020'de A takımayükselmişti.
Rakibi dopingli çıkanSoner, Dünya 3.sü
SIRBISTAN'DA geçen yıl eylülde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. olan milli güreşçi Soner Demirtaş, rakibinin dopingcezası almasıyla dünya üçüncülüğüunvanını elde etti. Aski Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, organizasyonun üçüncülük maçında 31 yaşındaki sporcumuzun İtalyan Frank Chamizo'la karşılaştığı hatırlatılarak, "Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması sonucu 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda ülkemize madalya kazandırdı" denildi.
Bayern 21. kez son 8'ekalarak tarih yazdı
PARIS Saint Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Bundesliga takımı Bayern Münih, turnuvada büyük bir başarının altına imzasını attı. Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Alman Panzeri, 21.kez son 8 takım arasına kalarak rekorkırdı. Organizasyon tarihinde Bayern Münih'in bu performansının yanına yaklaşabilen olmadı.
FIFA BaşkanıInfantino aklandı
FIFA Başkanı Infantino hakkındaki 'özel uçak' soruşturması son buldu. Yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığını ifade etti. Dünya futbolunun başkanı, 2017'de masrafları FIFA tarafındankarşılanan özel uçakla Surinam'danCenevre'ye gitmekle suçlanıyordu.
Ja Morant'a sosyalmedya cezası geldi
NBA ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Son2 karşılaşmada kadro dışı bırakılan23 yaşındaki sporcununcezasının, en az 4maç daha uzatıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Glendale Polis Departmanı, suç işlendiğine dair kanıt tespit edilmediğini ve basketbolcu hakkında suçlamada bulunulmayacağını açıkladı. Golden State, üst üste iki Dallas ve Miami maçlarını kaçıracak Morant, başka ceza almaması halinde Spurs mücadelesiyle parkelere dönecek.
Gullit'ten deprembölgesine destek
HOLLANDALI eski futbolcu Ruud Gullit, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Omuz Omuza' kampanyasına destek verdi. 60 yaşındaki efsane, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bu zor zamandaTürk halkının desteğinize ihtiyacıvar. Deprem birçok şehri tahripetti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.