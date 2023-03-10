Haber hattı

BUNDESLIGA'DA Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili şok gerçek Almanya'yı karıştırdı. Bild'de yer alan habere göre; 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli Panzerler'in altın çocuğunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı.Borussia Dortmundlu oyuncunun durumu şaşkınlığa sebep olurken, ülkede büyük tartışmalara yol açtı.SIRBISTAN'DA geçen yıl eylülde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. olan milli güreşçiAski Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, organizasyonun üçüncülük maçında 31 yaşındaki sporcumuzun İtalyan Frank Chamizo'la karşılaştığı hatırlatılarak, "Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması sonucu 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda ülkemize madalya kazandırdı" denildi.PARIS Saint Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Bundesliga takımı Bayern Münih, turnuvada büyük bir başarının altına imzasını attı. Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığıOrganizasyon tarihinde Bayern Münih'in bu performansının yanına yaklaşabilen olmadı.FIFA Başkanı Infantino hakkındaki 'özel uçak' soruşturması son buldu. Yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığını ifade etti. Dünya futbolunun başkanı,NBA ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle başı dertten kurtulmuyor.Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Glendale Polis Departmanı, suç işlendiğine dair kanıt tespit edilmediğini ve basketbolcu hakkında suçlamada bulunulmayacağını açıkladı. Golden State, üst üste iki Dallas ve Miami maçlarını kaçıracak Morant, başka ceza almaması halinde Spurs mücadelesiyle parkelere dönecek.HOLLANDALI eski futbolcu Ruud Gullit, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Omuz Omuza' kampanyasına destek verdi. 60 yaşındaki efsane, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda,Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.