Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 10.3.2023

Haber hattı

Haber hattı
Almanya'da skandal! Dortmund'lu Moukoko 4 yaş büyük çıktı
BUNDESLIGA'DA Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili şok gerçek Almanya'yı karıştırdı. Bild'de yer alan habere göre; 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli Panzerler'in altın çocuğunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı. Moukoko'nun 18 değil, 22 yaşında olduğu ortaya çıktı. Resmi belgede, Alman yıldızın 2000 doğumlu olması dikkat çekti. Borussia Dortmundlu oyuncunun durumu şaşkınlığa sebep olurken, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. 2016 yılında St.Pauli'den, Dortmund altyapısına transfer edilen Moukoko, 2020'de A takıma yükselmişti.

Rakibi dopingli çıkan Soner, Dünya 3.sü
SIRBISTAN'DA geçen yıl eylülde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. olan milli güreşçi Soner Demirtaş, rakibinin doping cezası almasıyla dünya üçüncülüğü unvanını elde etti. Aski Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, organizasyonun üçüncülük maçında 31 yaşındaki sporcumuzun İtalyan Frank Chamizo'la karşılaştığı hatırlatılarak, "Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması sonucu 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda ülkemize madalya kazandırdı" denildi.

Bayern 21. kez son 8'e kalarak tarih yazdı
PARIS Saint Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Bundesliga takımı Bayern Münih, turnuvada büyük bir başarının altına imzasını attı. Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Alman Panzeri, 21. kez son 8 takım arasına kalarak rekor kırdı. Organizasyon tarihinde Bayern Münih'in bu performansının yanına yaklaşabilen olmadı.

FIFA Başkanı Infantino aklandı
FIFA Başkanı Infantino hakkındaki 'özel uçak' soruşturması son buldu. Yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığını ifade etti. Dünya futbolunun başkanı, 2017'de masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmekle suçlanıyordu.

Ja Morant'a sosyal medya cezası geldi
NBA ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Son 2 karşılaşmada kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sporcunun cezasının, en az 4 maç daha uzatıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Glendale Polis Departmanı, suç işlendiğine dair kanıt tespit edilmediğini ve basketbolcu hakkında suçlamada bulunulmayacağını açıkladı. Golden State, üst üste iki Dallas ve Miami maçlarını kaçıracak Morant, başka ceza almaması halinde Spurs mücadelesiyle parkelere dönecek.

Gullit'ten deprem bölgesine destek
HOLLANDALI eski futbolcu Ruud Gullit, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Omuz Omuza' kampanyasına destek verdi. 60 yaşındaki efsane, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bu zor zamanda Türk halkının desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri tahrip etti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA