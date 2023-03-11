3 adım atlamada Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz, SABAH Spor’a konuştu: Vazgeçmenin eşiğinden döndük

Türkiye'nin deprem felaketiyle sarsıldığı dönemde 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkıp altın madalyayı boynuna geçiren Tuğba Danışmaz, hepimizin göğsünü kabarttı.Gözyaşlarıyla aldığı madalyasını depremzedelere ithaf eden 23 yaşındaki Tuğba, tarihi başarıya uzanan yolu, duygularını ve hedeflerini'a anlattı…Siz benim antrenman sürecimi bilmediğiniziçin bunun çok zor olduğunu düşünebilirsiniz.Aslında bu rekor ve şampiyonlukzor olmadı. Ama geç oldu diyebilirim.Sürecien iyi biz biliyoruz. Hatta yarışmanın ülkemizdeyapılacak olduğunu öğrendiğimizandan beri kış sezonu olarak biz sadeceburası için hazırlandık.Beni mutlu eden rekor kırmam değil,madalya almış olmam. Tabii ki rekor kırdığımiçin sevindim.Çünkü bunu başarabilecek formdüzeyindeydim. Onun için bir hayıflanmavar ama çok da üzgün değilim.İzlerken aslında hataları görüyorum. 'Keşke şurasışöyle olsaymış, böyle yapsaymışım' diye kızdım kendime.İzledikten sonra şunu fark ettim, belki 14.50'libir derece kaçırmış olabilirim. Onun için üzüldüm.Evet, antrenman yükü azalmaya başlıyor.Bacakların rahatlığından mıdesem, antrenmanlardaki durumumlayarıştaki durumumukıyaslıyorum. Koşarken onlarıdüşünmemeye başlıyorumama o rahatlık beni iyi hissettiriyor,yani hissedebiliyorumiyi atlayacağımı.Ben 15 yıldır bu sporuyapıyorum. Ama yaklaşık 5yıldır disiplinli ve daha doğrubir planlama içerisinde çalışıyorum.Başarı ilmek ilmek dokunarakgeldi diyebilirim.Tutamadım kendimi. Ara ara geliyor ağlama nöbetleri. Şimdibile gözlerim nemlendi. Çok duygulanmıştım. Aslında o antam farkına varamıyorum. Hâlâ onun şokundayım galiba.Sadece videolardan izlerken 'müthişmiş' diyebiliyorumOkula seçmeye geldiler. Orada başta seçilemedim.Öğretmenim istememişti. Ertesigün okula gelen servisle ben de seçilenleringittiği sahaya gittim.Oradaki sahada iyi olduğumufark ettiler. O şekilde başladım.Sonrasında o antrenörümüntayini çıktığı için benOsman Pehlivan hoca ile çalışmayabaşladım. O benim yeteneğimin3 adım atlamada olduğunu farketti ve oraya yönlendirdi.2024 Paris Olimpiyatları. Şimdilik böyledüşünüyoruz. Bir sporcunun en büyükhedefi olimpiyatlarda yarışmak olmalı.Ayrıca kendim gibi sporcular yetiştirmekistiyorum spor hayatım sonlandığında.Ben de antrenörolacağım, bir öğretmenolacağım.Tuğba Danışmaz'ın antrenörü Cahit Yüksel, milli atletin bu noktaya gelişinin uzun ve sancılı bir süreç olduğunu anlattı. Yıllardır aralıksız çalışan sporcusunun bundan sonra kazanacağı hiçbir başarının sürpriz olmayacağını vurgulayan Yüksel, "Bir sporcumuz var; Gizem Akgöz. Onun da yüksek potansiyelde olduğunu biliyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'de yetenekler var ama antrenör kalitesini yukarı çıkarmalıyız. Ben beden eğitimi öğretmeni kökenliyim" diye konuştu.O kadar yoruluyorum ki bazen dışarı çıkalımmı çıkmayalım mı konusunda bile kararsızkalıyorum. Ya başka bir şey yaptığımdasakatlanırsam, ya başıma bir şey gelirsediye korkuyorum.Bir yerime bir şey olmasın,takılıp düşerim falan diye.Voleybol oynamak isterdim. Sıçramamiyi, kuvvetim de. Yapabilirdim sanırım.Depremler içimizi yaktı. Vazgeçmenineşiğine geldik diyebiliriz. Bu saatten sonrayarışmanın bir anlamı yok gibi geldi. Amasonra antrenörümle oturup konuştuk ve kararverdik. 'Belki insanlara umut oluruz, belkiyüzlerini biraz olsun güldürebiliriz, yaralarınıbiraz olsun sarabiliriz' dedik.Sonrasındainanılmaz geri dönüşler oldu. Depremzedelerdençok fazla kutlama aldım.Ayrı ayrı hepsine çok teşekkürediyorum.Burada yarıştığım sporcu arkadaşlarımdanolsun, diğer ülkelerden yarışmadığımarkadaşlarım olsun hepsi destek mesajı attı.Yarışmada rakiplerim bana, 'Bugün ülkeniçin çıkıp atla' dediler.Önümüzde Dünya Şampiyonası var.Oraya zaten gitmeye hak kazandık. Önceliklihedefimiz finalde yarışmak.Vücudundaki çok sayıda dövmeyle dikkat çeken Tuğba, en sevdiklerinin hikâyesini anlattı:Sırtımda bir pusula var. Pusulanın içindeki saat 14.00'te duruyor. Anlamı ise, '14 metre atlayan ilk Türk kadın olacağım' diye kendime söz vermiştim. Onun için yaptırdım.2 kolumun arkasında kardeşimin ve annemin isimleri yazıyor.En büyük hedefim olimpiyat olduğu için, olimpiyat halkasını koluma dövme yaptırdım.Galatasaraylı olduğum için bacağımda bir aslan dövmesi var.Puma ile 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Ve uzun yıllar beraber çalışacağımızı düşünüyorum. Çünkü işler yolunda gidiyor. Hem onların hem benim açımdan. Yarışmadan birkaç gün önce biz bir çekim yaptık. O zaman anladım ne kadar kıymetli bir aile içerisinde olduğumu. Puma sporcusu olduğum için kendimi değerli hissediyorum.