3 adım atlamada Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz, SABAH Spor’a konuştu: Vazgeçmenin eşiğinden döndük

Türkiye'nin deprem felaketiyle sarsıldığı dönemde 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkıp altın madalyayı boynuna geçiren Tuğba Danışmaz, hepimizin göğsünü kabarttı. İstanbul'daki organizasyondakadınlar üç adım atlamada 14.31 metrelikatlayışıyla aynı zamanda Türkiye rekorukıran milli atlet, İstiklal Marşımızıokutarak zor günlerde içimizi ısıttı. Gözyaşlarıyla aldığı madalyasını depremzedelere ithaf eden 23 yaşındaki Tuğba, tarihi başarıya uzanan yolu, duygularını ve hedeflerini SABAH Spor'a anlattı…
ALTIN MADALYA BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL
Üç adım atlamada Avrupa şampiyonuolarak Türkiye'de tarih yazdın. Kendineait rekoru 16 santim geliştirmeyi başardın.Senin için zor oldu mu?
Siz benim antrenman sürecimi bilmediğiniziçin bunun çok zor olduğunu düşünebilirsiniz.Aslında bu rekor ve şampiyonlukzor olmadı. Ama geç oldu diyebilirim.Daha iyisi de olabilirdi. Ama tabiiki dereceler beni tatmin etti. Sürecien iyi biz biliyoruz. Hatta yarışmanın ülkemizdeyapılacak olduğunu öğrendiğimizandan beri kış sezonu olarak biz sadeceburası için hazırlandık. Bizim içinsürpriz olmadı da Türk halkı için olmuşolabilir diyebilirim.
'Beni mutlu eden bir rekor olmadı'dedin. Daha fazlasını beklediğin için mibunu söyledin?
Beni mutlu eden rekor kırmam değil,madalya almış olmam. Tabii ki rekor kırdığımiçin sevindim. Yarışta aslında bizimhedefimiz ilk atlayışa 14.30'la başlayıpdaha farklı dereceleri konuşmak istiyorduk.Çünkü bunu başarabilecek formdüzeyindeydim. Onun için bir hayıflanmavar ama çok da üzgün değilim. Rekor kırıp,madalyayı aldık çok şükür.
KOŞUYA BAŞLADIĞIM AN 'BU İŞ TAMAM' DEDİM
Atlayıştan sonra kendini izlerken çok sevinmediğinigördüm. Atlayışı teknik olarak analizettiğin için mi duygularını dışa vurmadın?Yoksa memnun olmadığın bir durum mu vardı?
İzlerken aslında hataları görüyorum. 'Keşke şurasışöyle olsaymış, böyle yapsaymışım' diye kızdım kendime.İzledikten sonra şunu fark ettim, belki 14.50'libir derece kaçırmış olabilirim. Onun için üzüldüm.
Koşuya başladığın an iyi atlayacağını hissediyormusun?
Evet, antrenman yükü azalmaya başlıyor.Bacakların rahatlığından mıdesem, antrenmanlardaki durumumlayarıştaki durumumukıyaslıyorum. Koşarken onlarıdüşünmemeye başlıyorumama o rahatlık beni iyi hissettiriyor,yani hissedebiliyorumiyi atlayacağımı. Kaç yıllık bir çalışmanınürünü bukazandığın başarı?
Ben 15 yıldır bu sporuyapıyorum. Ama yaklaşık 5yıldır disiplinli ve daha doğrubir planlama içerisinde çalışıyorum.Başarı ilmek ilmek dokunarakgeldi diyebilirim.
AĞLAMA NÖBETLERİM HÂLÂ OLUYOR
Madalya töreninde gözyaşlarına hakim olamadın. Duyguyoğunluğun vardı. O an neler hissettin?
Tutamadım kendimi. Ara ara geliyor ağlama nöbetleri. Şimdibile gözlerim nemlendi. Çok duygulanmıştım. Aslında o antam farkına varamıyorum. Hâlâ onun şokundayım galiba.Sadece videolardan izlerken 'müthişmiş' diyebiliyorum
OKULDA SEÇİLEMEDİM AMA PES DE ETMEDİM
Tuğba Danışmaz spora nasıl başladı?Yeteneğin nasıl fark edildi?
Okula seçmeye geldiler. Orada başta seçilemedim.Öğretmenim istememişti. Ertesigün okula gelen servisle ben de seçilenleringittiği sahaya gittim.Oradaki sahada iyi olduğumufark ettiler. O şekilde başladım.Sonrasında o antrenörümüntayini çıktığı için benOsman Pehlivan hoca ile çalışmayabaşladım. O benim yeteneğimin3 adım atlamada olduğunu farketti ve oraya yönlendirdi.
İLERİDE ŞAMPİYON SPORCU YETİŞTİRECEĞİM
Uzun vadedeki kariyer hedeflerin neler?
2024 Paris Olimpiyatları. Şimdilik böyledüşünüyoruz. Bir sporcunun en büyükhedefi olimpiyatlarda yarışmak olmalı.Ayrıca kendim gibi sporcular yetiştirmekistiyorum spor hayatım sonlandığında.Ben de antrenörolacağım, bir öğretmenolacağım.
YENİ TUĞBALAR BULMALIYIZ
Tuğba Danışmaz'ın antrenörü Cahit Yüksel, milli atletin bu noktaya gelişinin uzun ve sancılı bir süreç olduğunu anlattı. Yıllardır aralıksız çalışan sporcusunun bundan sonra kazanacağı hiçbir başarının sürpriz olmayacağını vurgulayan Yüksel, "BenTuğba'nın şu anda Türkiye'de4-5 tane rakibi olmasını o kadarçok isterim ki. Rekabet başarıgetirir. Bir sporcumuz var; Gizem Akgöz. Onun da yüksek potansiyelde olduğunu biliyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'de yetenekler var ama antrenör kalitesini yukarı çıkarmalıyız. Ben beden eğitimi öğretmeni kökenliyim.Öğretmenler bu işin içinde olursa,sporcu sayısı da artar. Buişin temelinde okullar var" diye konuştu.
KIRMIZI IŞIĞA YAKALANSAM BİLE KOŞMAM!
Başka sporlarla ilgileniyormusun?
O kadar yoruluyorum ki bazen dışarı çıkalımmı çıkmayalım mı konusunda bile kararsızkalıyorum. Ya başka bir şey yaptığımdasakatlanırsam, ya başıma bir şey gelirsediye korkuyorum. Karşıdan karşıya geçincebir anda kırmızı ışık yanınca bile koşmamayaçalışıyorum. Bir yerime bir şey olmasın,takılıp düşerim falan diye. O yüzdenbaşka sporlarla ilgilenemiyorum. Çok kontrollüolmam gerekiyor. Atletizm dışında yeteneğin var mı?
Voleybol oynamak isterdim. Sıçramamiyi, kuvvetim de. Yapabilirdim sanırım.
HERKES 'ÜLKEN İÇİN ATLA' DEDİ
Yarışa az bir zaman kala depremleroldu. Bu seni nasıl etkiledi?
Depremler içimizi yaktı. Vazgeçmenineşiğine geldik diyebiliriz. Bu saatten sonrayarışmanın bir anlamı yok gibi geldi. Amasonra antrenörümle oturup konuştuk ve kararverdik. 'Belki insanlara umut oluruz, belkiyüzlerini biraz olsun güldürebiliriz, yaralarınıbiraz olsun sarabiliriz' dedik. Yarışmanında devam edeceğini öğrendiğimizdezaten piste onlar için çıktık. Sonrasındainanılmaz geri dönüşler oldu. Depremzedelerdençok fazla kutlama aldım. Çok mutluolduklarını, çok gururlandıkları ifade edenmesajlar vardı. Ayrı ayrı hepsine çok teşekkürediyorum. Çok duygulandım. Yarış öncesi ve sonrası rakiplerinlekonuştun mu? Nasıl diyaloglar yaşandı?
Burada yarıştığım sporcu arkadaşlarımdanolsun, diğer ülkelerden yarışmadığımarkadaşlarım olsun hepsi destek mesajı attı.Yarışmada rakiplerim bana, 'Bugün ülkeniçin çıkıp atla' dediler. Yeni başarılar gelecek mi?
Önümüzde Dünya Şampiyonası var.Oraya zaten gitmeye hak kazandık. Önceliklihedefimiz finalde yarışmak. Nasibimizdevarsa zaten madalya bizi bulur.
OLİMPİYAT HALKASINI KOLUMDA TAŞIYORUM
Vücudundaki çok sayıda dövmeyle dikkat çeken Tuğba, en sevdiklerinin hikâyesini anlattı:
Sırtımda bir pusula var. Pusulanın içindeki saat 14.00'te duruyor. Anlamı ise, '14 metre atlayan ilk Türk kadın olacağım' diye kendime söz vermiştim. Onun için yaptırdım.
2 kolumun arkasında kardeşimin ve annemin isimleri yazıyor.
En büyük hedefim olimpiyat olduğu için, olimpiyat halkasını koluma dövme yaptırdım.
Galatasaraylı olduğum için bacağımda bir aslan dövmesi var.
DESTEK OLMADAN BAŞARI GELMEZ
Hiç şüphesiz sponsor desteği de çok önemli. Bu desteği alabildin mi?
Puma ile 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Ve uzun yıllar beraber çalışacağımızı düşünüyorum. Çünkü işler yolunda gidiyor. Hem onların hem benim açımdan. Yarışmadan birkaç gün önce biz bir çekim yaptık. O zaman anladım ne kadar kıymetli bir aile içerisinde olduğumu. Puma sporcusu olduğum için kendimi değerli hissediyorum.