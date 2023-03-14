Ons Jabeur ile Casper Ruud’dan Indian Wells Masters’a erken veda

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasının son 32 turu maçları yapıldı.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jabeur, dünya sıralamasında 79'uncu basamakta bulunan Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Tek erkeklerde ise 3 numaralı seribaşı Ruud, elemelerden gelen dünya 97 numarası Şilili Cristian Garin'e 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek elendi.