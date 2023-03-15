Atletizmin altın kızı Tuğba Danışmaz, tarihi başarısını böyle özetledi: 15 yıllık emeğim 10 saniyeye sığdı
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“Beklentiler bazen insanı strese sokar. Olimpiyat şampiyonu olmayı çok isterim ama önce oraya gitmeliyim”
İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu. 15 yıldır bu işi yaptığını anlatan Tuğba, "Düşünsenize yarışmamortalama 10 saniye sürüyor. O 10 saniyedeher şey değişebiliyor. 10 saniye kimi zamanşampiyonluğu, kimizaman büyük kayıplarıbarındırıyor. Busefer şampiyonluğubarındırdı" dedi. İlerleyen yıllardaki hedeflerinden bahseden Tuğba, "Beklentilerbazen insanı strese vesıkıntıya sokar. Biz onlaraçok aldırış etmedenyolumuza devam edeceğiz.Olimpiyat şampiyonu olmayı çok isterim amaönce oraya gitmeliyim" ifadelerini kullandı.
YILIN 11 AYI KAMP YAPIYORUZ
Tuğba, başarılarıyla kız çocuklarına örnek olduğunu belirtip şöyle konuştu:
Çalışmadan, emek vermeden olmuyor. Çalıştık, inandık ve başardık. Bu işin temeli çalışmak. Biz yılın neredeyse 11 ayı kamptayız. Ailemizden, sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan, okulumuzdan, her şeyden uzağız. Normal bir birey gibi özel hayatımız, yaşantımız yok. Ben bu işe başlamadan önce Ayşegül Baklacı idolümdü. Eski bir üç adım atlama sporcusu. O bana nasıl örnek olduysa, 'ben de onun gibi birisi olabileceğim' dediysem benim için de aynısını düşünenler vardır.
KARŞILAŞTIĞIMIZDA AİLEM TEŞEKKÜR ETTİ
Yarışma sonrası Ankara'ya döndüğünde ailesinin mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatan şampiyon, "Karşılaştığımız anda ağladılar. Beni tebrik etmek yerine bana teşekkür ettiler. Hem kendim hem ülkemiz hem de iyi bir yerlerde olabilmek için hiçbir zaman pes etmedim. Ülkenin zorlu sürecinde insanların yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana" dedi.
ARTIK ŞAMPİYON GİBİ DAVRANMA ZAMANI!
Atletizm Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel, 5 yıl önce çalışmaya başladığı Tuğba Danışmaz'ın başarısı için şunları söyledi: "Biz, sindire sindire, doğruları yapmaya çalışarak, yanlışlarımızı düzelterek ve hep bir sonrasını planlayarak bugünlere geldik. Tuğba'nın kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Şampiyon bir sporcu olarak davranıp, şampiyon gibi hareket etmemiz lazım."