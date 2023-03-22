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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Vakıfbank yarı finalde

Vakıfbank yarı finalde
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank, çeyrek final ikinci maçında İtalya'nın Vero Volley Milano takımını deplasmanda 3-2 mağlup ederek üst üste 11. kez yarı final biletini aldı. İlk karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanan sarı-siyahlıların pasör çaprazı Paola Egonu, bu maçta da en değerli oyuncu seçildi. Setleri 25-18, 22-25, 25-22, 21-25 ve 11-15 biten müsabakada Egonu tam 36 sayı üretti. Kara Bajema ise 16 sayılık performans sergiledi. VakıfBank yarı finalde, yarınki F.Bahçe Opet-İmoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

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Vakıfbank yarı finalde
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