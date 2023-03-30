Bakan Kasapoğlu, Muaythai milli sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanu Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 04 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, 32'si altın, 47'si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."