Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu, Muaythai milli sporcularını tebrik etti
Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:44

Bakan Kasapoğlu, Muaythai milli sporcularını tebrik etti

DHA
Bakan Kasapoğlu, Muaythai milli sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, 32'si altın, 47'si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanu Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 04 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, 32'si altın, 47'si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin "Terörle mesafe" göndermesini kırptılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu, Muaythai milli sporcularını tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA