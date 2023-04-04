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Giriş Tarihi: 4.4.2023 13:49

Sakatlığı süren Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak

AA
Sakatlığı süren Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’na katılamayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını açıkladı.

Monako'da 9-16 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Nadal, "En üst seviyede mücadele etmek için hala hazır değilim. Kariyerimin en önemli turnuvalarından Monte Carlo'da oynayamayacağım. Maksimum seviyede oynayacak durumda değilim ve yakında geri dönmeyi umarak hazırlık sürecime devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak ocakta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzak kalmıştı. ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayan Nadal'ın uzun süreli sakatlığı, 14'üncülüğe gerilediği tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekorunun 912 hafta sonra sonlanmasına neden olmuştu.

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Sakatlığı süren Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak
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