Taha Akgül: Biz bıraktıktan sonra bu rekorların ve başarıların önemi çok daha iyi anlaşılacak

Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, eşi Berfu Çakmar ve oğulları Berat Çakmar ile bir araya gelen Akgül çifti, hem yaklaşan turnuvalar hem evlilikleri hem de güreş sonrası planlarına yönelik konuştu.

"BIANKA 1 SAYFA MAÇ TAKTİĞİ YAZMIŞ"

Avrupa şampiyonasının bitiminden sonra eşi ve ailesiyle vakit geçirdiğini belirten Taha Akgül, "Güreş zor bir spor, her şeyini vermen gerekiyor. Ben bu anlamda en iyi şekilde müsabakalara hazırlanıyorum. Eşim de bana bu anlamda sağ olsun çok destek oldu. Bianka'nın hayatıma girmesiyle beraber bütün turnuvalarda birincilik elde ettim. 5'te 5 hamdolsun oldu. İlk Avrupa şampiyonluğum Bianka'nın memleketindeydi, ilk altın madalyamı annesinin babasının yanındayken kazandım. Onunla beraber performansım çok arttı. Beni çok motive ediyor. Eskiden annem ve babam çok destek olurdu, şimdi de eşim çok destek oluyor. İnşallah onun desteğiyle olimpiyat altını nasip olur. Bianka maçlardan önce hep 'birinci olacaksın' diyor. Bütün rakiplerimi biliyor. 'İranlı şöyle güreşiyor, seni dışarıya itiyor' diyor. Annesiyle konuşuyorlar hatta. 1 sayfa taktik yazmış maç akşamı mesela" dedi.

"HERKES ALTIN MADALYA BEKLİYOR"

Canının yanmadığı hiçbir antrenman olmadığını kaydeden Taha Akgül, şunları söyledi:

"Yaradan bana o şekilde bu şampiyonlukları nasip ediyor. Tecrübeli yaşlardayız ama fizik ve kuvvet olarak en iyi olduğum dönemdeyim diyebilirim. Gençliğimde enerjimle, hızımla ve tekniğimle götürüyorum. Şimdi de kuvvetimle, irademle ve tecrübemle götürüyorum. Şu an tecrübemle, kuvvetimle rakiplerimi durdurup şampiyonluklarımı bu şekilde kazanıyorum. Müsabaka günü ve öncesinde yaşadığımız stres ömürden ömür götürüyor. Herkes altın madalya bekliyor. Biz yenildiğimizde hiç ummadığın yerde ummadığın bir tepki alıyorsun. Güreş ülkemizde sevilen bir branş. Hiç ummadığın yerde biri gelip alnından öpüp tebrik ediyor. Maneviyatı olan bir spor. Yenilgiyi halkımız bize yakıştırmıyor. Rakiplerle aramızda ciddi bir rekabet var, yenilmek de çok zorumuza gidiyor. Final müsabakasında Gürcü sporcularla salonda kaldık. Onlar da altın madalya istiyor biz de istiyoruz. Kimse kaybetmek istemiyor. Maç bittiği anda da altın madalyanı alıp odana dönüyorsun ya, o stres o kargaşa bitiyor ya, en büyük hazzı veren o. İşimi doğru yaptım diyorsun. Bunun keyfi çok başka. Eşimle beraberim şu anda mesela. Beraber fedakarlık yaptık. O ayrı kaldı ben ayrı kaldım. Sonra dedim ki 'bu madalya senin için'. Havalimanında madalyayı direkt Bianka'nın boynuna taktım. Şimdi artık Bianka yanımda ve onun için de güreşiyorum. Spor hayatında hiç keşkem yok. Bütün turnuvalar dahil hepsinde altın madalyam var. Bütün koleksiyon tam Sadece keşkem eğer artıramazsam şampiyonlukların sayısı olabilir belki ileride bunu derim. 3 şampiyonamız kaldı. Seneye Avrupa şampiyonamız var ama dünya şampiyonu olursam belki es geçme durumum var çünkü olimpiyatlara az kalıyor. Bu Avrupa şampiyonasında sakatlandım. Şu anda 2'nci derece yırtık var. Bu ameliyat derecesinde olsaydı dünya şampiyonasını kaçırırdım. Gelecek yıl aynısını yaşasam olimpiyatları kaçırabilirim. Gelecek yıl çok kontrollü olmamız gerekiyor. İlk hedefim dünya şampiyonluğu ile olimpiyat vizesi almak. Kafamı rahatlattıktan sonra 1 yıl boyunca kendimi olimpiyata endeksleyeceğim. Avrupa benim için artık hedef değil. Zaten 10 yaptım o anlamda kendimi çok odaklamıyorum. İyi hissedersem gidip güreşeceğim ama hissetmezsem es geçip direkt olimpiyatlarda güreşeceğim. Büyük hedef 2'nci kez Olimpiyat şampiyonluğu."

"TÜM GENÇLİĞİMİZE HİZMET ETMEK İSTERİM"

Güreş kariyeri bittikten sonra görev verildiği taktirde ülkenin gençlerine hizmet etmek istediğini belirten Akgül, "Biz bu işin mutfağından, Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nden geliyoruz. 12 yaşından beri çok zorluklar gördüm. O yaşlarda yaşadığım problemleri biliyorum. Daha sonra yaşadığım rahatlığı biliyorum. Spor adına yaşanabilecek her şeyi yaşadım. Sporda tüm branşlar tarafından sevilen biriyim. Spor camiasıyla çok iyiyim. Bakanlığımız bünyesinde veya federasyon bünyesinde benim adımlarım olacak. Bizim hizmet etmemiz gerekiyor. İşi ehline verdiğimizde, yatırımlar direkt sporcuya ulaştığında ülkemizin gençleri çok büyük işler başaracaktır. Spor hayatım bittiğinde yaradan bize neyi nasip edecek, büyüklerim neyi takdir edecek bilmiyorum. Şu anda spor müşavirliğim var ve aktif görev almak istiyorum. Dönemin şartlarına göre en iyi görev ne olursa onu isteyeceğim. Takdir ederlerse de tüm gençliğimize hizmet etmek isterim" dedi.

"ZİRVEDE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Kendisiyle birlikte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın Türk''ün güreşteki gücünü dünyaya gösterdiğini kaydeden Akgül, "Biz bıraktıktan sonra inşallah bu jenerasyon sıkıntısı yaşamaz. Biz bıraktıktan sonra bu rekorların, başarıların önemi çok anlaşılacak. Bu tarihi başarılar sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinin değil, dünya güreş tarihinin en büyük başarıları. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim saygınlık gören bir güreşçiyim. İnşallah genç kardeşlerimize bayrağı devredeceğiz. Niyetimiz 2024'te final yapmak. Ben zirveye alışmış bir sporcu olarak zirvede bırakmak istiyorum" diye konuştu.

BIANKA CEKUSZ AKGÜL: BENİMLE BERABER 5'TE 5 YAPTI

Taha Akgül'ü ilk günden beri devamlı desteklediğini ifade eden Bianka Cekusz Akgül, "Kalben her zaman ona güç ve enerji veriyorum. İlk Avrupa şampiyonasını beraber kazanmıştık. Ona her anlamda destek olmaya çalışıyorum. Benimle beraber 5'te 5 yaptı ve hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Her zaman kazanacağını söylüyorum. Çocuk sahibi olmayı da düşünüyoruz ama önce planımızı yapmak istiyoruz. Bir şeyler olgunlaştığında sevdiklerimize duyuracağız" ifadelerini kullandı.