Haber turu

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşları dün gece oynandı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalınca finale adını yazdırdı. Mourinho yönetimindeki İtalyanlar, geçen sezon kazandığı Konferans Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de final oynamaya hak kazandı.Roma'nın rakibi oldu. Kupa 2'de Avrupa'nın en büyüğü 31 Mayıs'ta Budapeşte'de belli olacak.Bu final de 7 Haziran Çarşamba günü Prag'da oynanacak.Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkim'i 101-96 yendi.Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini lider Türk Telekom'dan alan Fenerbahçe Beko'da 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken,katkı verdi. Kenny Chery'nin 27 sayısı ise Aliağa Petkim'e yetmedi.Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi yine bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapan Sakarya Bike Fest yarışları,17 Mayıs'ta start alan organizasyon yaklaşık 20 gün sürecek. Pazar günü Eliminator Dünya Kupası, 3-4 Haziran'da Supercross ve son olarak Avrupa Kupası yarışları koşulacak.SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da Başkan Mehmet Özkan, kulüp personeline mail göndererek takımı devretme kararı aldığını duyurdu. 2012'de kulübün sahibi olan Özkan,Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kulübü artık devredeceğim. Benden yana hakkım varsa helaldir. Ben sizi 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım" diyerek veda etti