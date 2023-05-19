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Giriş Tarihi: 19.5.2023

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Haber turu
Finalin adı: Roma-Sevilla
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşları dün gece oynandı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalınca finale adını yazdırdı. Mourinho yönetimindeki İtalyanlar, geçen sezon kazandığı Konferans Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de final oynamaya hak kazandı. Tam 6 kez bu kupanın sahibi olan Sevilla ise evinde konuk ettiği Juventus'u uzatmalarda 2-1 devirip Roma'nın rakibi oldu. Kupa 2'de Avrupa'nın en büyüğü 31 Mayıs'ta Budapeşte'de belli olacak. Konferans Ligi finalinde ise Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Bu final de 7 Haziran Çarşamba günü Prag'da oynanacak.

F.Bahçe 2.'liği kopardı!
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkim'i 101-96 yendi. 29. maçında 23. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini lider Türk Telekom'dan alan Fenerbahçe Beko'da 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Motley 24 sayıyla katkı verdi. Kenny Chery'nin 27 sayısı ise Aliağa Petkim'e yetmedi.

Bisiklet tutkunları Sakarya'da
SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi yine bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapan Sakarya Bike Fest yarışları, Avrupa'nın en büyük parkuru Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 17 Mayıs'ta start alan organizasyon yaklaşık 20 gün sürecek. Pazar günü Eliminator Dünya Kupası, 3-4 Haziran'da Supercross ve son olarak Avrupa Kupası yarışları koşulacak.

ŞOK! Yoruldum, ben bittim!
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da Başkan Mehmet Özkan, kulüp personeline mail göndererek takımı devretme kararı aldığını duyurdu. 2012'de kulübün sahibi olan Özkan, "Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kulübü artık devredeceğim. Benden yana hakkım varsa helaldir. Ben sizi 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım" diyerek veda etti

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