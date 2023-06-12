Djokovic tarihi baştan yazdı!

Tenısinefsane sporcularından Novak Djokovic, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta Sırp raket,Dünya 3 numarası, 3 saat 13 dakika süren müsabakayı 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle kazandı.36 yaşındaki sporcu ayrıca 4 grand slam'de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.23 Novak Djokovic20 Roger Federer11 Björn Borg