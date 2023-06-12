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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Djokovic tarihi baştan yazdı!

Djokovic tarihi baştan yazdı!
Tenısin efsane sporcularından Novak Djokovic, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta Sırp raket, tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Dünya 3 numarası, 3 saat 13 dakika süren müsabakayı 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle kazandı. Böylece 23. grand slam şampiyonluğunu yaşayan Djokovic, bu alanda dünyanın en iyisi oldu. 36 yaşındaki sporcu ayrıca 4 grand slam'de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.


EN FAZLA GRAND SLAM KAZANANLAR
23 Novak Djokovic 22 Rafael Nadal 20 Roger Federer 14 Pete Sampras 11 Björn Borg

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Djokovic tarihi baştan yazdı!
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