Djokovic tarihi baştan yazdı!

Tenısinefsane sporcularından Novak Djokovic, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta Sırp raket, tekerkekler finalinde Norveçli CasperRuud'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğauzandı. Dünya 3 numarası, 3 saat 13 dakika süren müsabakayı 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle kazandı. Böylece 23. grand slam şampiyonluğunuyaşayan Djokovic, bu alandadünyanın en iyisi oldu. 36 yaşındaki sporcu ayrıca 4 grand slam'de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
EN FAZLA GRAND SLAM KAZANANLAR
23 Novak Djokovic 22 Rafael Nadal 20 Roger Federer 14 Pete Sampras 11 Björn Borg