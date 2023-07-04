‘Gurur verdiniz’

Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları'nda yakaladıkları başarıyla göğsümüzü kabartan Ay-Yıldızlı sporculara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özel kutlama geldi. Yapılan yatırımlarla Türk sporundaki büyük yükselişin meyvelerini topladığımız son dönemde art arda gelen madalyalar için sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,ifadelerini kullandı.GENÇLIK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Polonya'da millilerin elde ettiği sonuç için "Gurur duyulacak bir tablo" yorumunu yaptı. Başarıların 2002'den bu yana doğru ve planlı bir şekilde izlenen spor politikasının neticesi olduğuna vurgu yapan Bak, "Polonya'da alınan bu madalyalar, Paris 2024'ün işaret fişeği niteliğinde. Milli sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum" dedi.