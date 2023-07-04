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Giriş Tarihi: 4.7.2023

‘Gurur verdiniz’

‘Gurur verdiniz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Oyunları’nda madalya yağmuru yaşatan milli sporcuları özel olarak kutladı

Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları'nda yakaladıkları başarıyla göğsümüzü kabartan Ay-Yıldızlı sporculara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özel kutlama geldi. Yapılan yatırımlarla Türk sporundaki büyük yükselişin meyvelerini topladığımız son dönemde art arda gelen madalyalar için sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3'üncü Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.




BU MADALYALAR İŞARET FİŞEĞİ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Polonya'da millilerin elde ettiği sonuç için "Gurur duyulacak bir tablo" yorumunu yaptı. Başarıların 2002'den bu yana doğru ve planlı bir şekilde izlenen spor politikasının neticesi olduğuna vurgu yapan Bak, "Polonya'da alınan bu madalyalar, Paris 2024'ün işaret fişeği niteliğinde. Milli sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum" dedi.

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