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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Şehitler vatan koşusu’nda anıldı

Şehitler vatan koşusu’nda anıldı

15 Temmuz’da hayatını kaybeden kahramanların anısına düzenlenen etkinlikte 252 kişi, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu

İstanbul'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Vatan Koşusu' ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler anıldı. 15 Temmuz Derneği'nin, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi ve TÜGVA Spor'la gerçekleştirdiği organizasyon, Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başladı. Şehit yakınları, gaziler ve sporcuların katıldığı koşudaki 252 kişi, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu. İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizler tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, saflarımızı daha çok sıklaştırarak, kardeşliğimizi daha çok arttırarak, birliğimizi bütünlüğümüzü daha da güçlendirerek Türkiye yüzyılında bu direnişi, bu ruhu diri tutma durumundayız" diye konuştu.

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Şehitler vatan koşusu’nda anıldı
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